ההפגנה הקודמת במנהטן ( צילום: א בליק )

כל הגולה כמדורת אש: עקב המצב בארץ הקודש, על גזירת הגיוס והתנהגותה של המשטרה כלפי החיים והמתים רח"ל, בפקודת הקודש של האדמו"ר מסאטמר, יצאו חברי בד"צ התאחדות הרבנים של ארה"ב וקנדה בקריאה לרבבות אחינו בני ישראל תושבי ארה"ב, להתאסף ביום שני הקרוב, פרשת ראה, ל"הפגנת ענק" ברחובות מנהטן.

המטרה של המחאה היא לצעוק את זעקת יהדות הגולה, וכלשונם: "התחלה של מלחמה לה' בעמלק אצל יהדות הגולה, לעמוד לימין אחינו בארץ הקודש!". עוד נאמר בקריאה: "אנן מהכא ואתון מהתם! שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה!". את המודעה סיימו: "ברבבותינו נצא למערכה ולה' הישועה!".

הקריאה לעצרת הרבבות

על פי ההערכות, למעלה מ-150,000 איש צפויים להגיע לעצרת, שתתקיים במרכז מנהטן. חלק מהמפגינים אף צפויים להגיע לבושי שק ואפר, כסמל לאבל על הפגיעה בעולם התורה.

העצרת תתקיים בהשתתפות אדמו"רים ורבנים וכן ראשי ישיבות וגדולי תורה מהציבור הליטאי.

ההכנות לעצרת נמצאות בעיצומן, עם פרסום מודעות ענק בריכוזים החרדיים בארה"ב, הקוראות לציבור להשתתף בעצרת. העצרת צפויה להיות אירוע מכונן בעולם החרדי, ולשלוח מסר ברור לשלטונות בישראל על ההתנגדות הנחרצת לגיוס בני הישיבות.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר היום, לאחר עצרת המחאה הענקית שנערכה בשערי כלא 10 בהשתתפות המונים ובראשות גדולי האדמו"רים, מחר - יום חמישי, בעיצומו של בין הזמנים, יתאספו מאות ראשי ישיבות, מכל העדות, לעצרת תפילה וזעקה מול שערי 'כלא 10', במחאה על מעצרם של תלמידי הישיבות והמשך ההתנכלות לעולם התורה.

עצרת המחאה מול כלא 10 ( צילום: דוד ארזני )

העצרת שתערך בשעות אחר-הצהריים המאוחרות של יום חמישי, תיוחד לאמירת פרקי תפילה להצלת עולם התורה ולומדיו, תוך הבעת חרדה של היהדות העולמית מהסכנה הקיומית ליישוב היהודי בארץ ישראל בעקבות רדיפת ומעצר לומדי התורה.

כזכור, מיד לאחר היוודע דבר מעצרם וכליאתם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה, הטריחו גדולי הדור, תחילה היה זה ראש הישיבה הגר"ד לנדו ובהמשך גם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש וחברי מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה, הגר"א סאלים והגר"ש בצלאל, אל כלא 10 בכדי לבקר את תלמידי הישיבות העצורים, לחזקם ולעודד את רוחם לבל תישבר חלילה.

אמש התכנסו אלפים מבני קהילות החסידים בראשות גדולי האדמו"רים לעצרת מחאה מול כלא 10. בעצרת השתתפו האדמו"ר מרחמסטריווקא, האדמו"ר מזוועהיל, הגר"י קולדצקי, הגאון רבי צבי רוטנברג - רבה של קהילות גור בבית שמש ובארה"ב, האדמו"ר מסקולען, בני האדמו"רים מאלכסנדר וקרעטשניף, ועוד.