רחובות ירושלים הושחרו מאדם: אלפי יהודים, יראים ושלמים, נטלו חלק והשתתפו בעצרת מחאה ענקית בראשות גדולי התורה הספרדים, ראש הישיבה חכם משה צדקה, ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן ר"י יקירי ירושלים, לצדם של שאר גדולי הרבנים, בניהם: הגר"ב טוביק, הגר"מ ברכה, הגר"י עדס, הגר"ב שמואלי, ועוד שורה של ראשי ישיבות ומרביצי תורה מהציבור הספרדי.

את העצרת הובילו גדולי התורה במחאה נגד מעצרם של תלמידי הישיבה האחים יצחקוב מישיבת 'מאורות התורה', ונגד נסיונות המעצר התכופים בבתיהם של עשרות תלמידי ישיבות בשבועות האחרונים.

ראש הישיבה הגר"מ צדקה הצהיר בכינוס בכאב כי "אסור להשמע לשלטונות", וזעק: "הולכים לכלא, ולא הולכים לצבא". עוד התבטא, כי "בכל ניסיון להסדיר בחזרה את מעמד בני הישיבות, צריך לשמור על כל בני התורה שומרי תורה ומצוות - גם מי שלא לומד בישיבות".

הגר"מ צדקה הוסיף כי "אני פונה אליכם בני התורה היקרים - אל תפחדו מהם, אל תירתעו מהם, התורה הקדושה תנצח".

חבר מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן נשא דברים אף הוא בעצרת וזעק: "לומדי התורה הם המגנים על עם ישראל. בגלל המעצרים והרדיפה גם בחוק כנגד לומדי התורה, ההסתה משתוללת בעולם נגד מדינת ישראל".

חבר המועצת הוסיף: "תדעו, כשלוקחים בחורי ישיבות בשבי, זה מה שמעכב את שחרור החטופים בעזה".

בהמשך דיברו עוד מספר רבנים, והקהל התפזרו בתחושת חיזוק להמשך המערכה למען כבוד שמו יתברך - למען כבוד התורה - למען כבוד בני הישיבות ואברכי הכוללים, ההוגים בתורת ה' יומם ולילה במסירות נפש עילאית.