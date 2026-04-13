אחרי תבוסת אורבן: התגובה האישית של הרב החרדי למנצח מגיאר

בקהילה היהודית בהונגריה, אחת הקהילות הגדולות ביבשת אירופה המונה לפי ההערכות למעלה מ-100,000 יהודים, עקבו בדריכות אחר הבחירות הגורליות בהונגריה שבהן הביס פיטר מגיאר את ראש הממשלה היוצא ויקטור אורבן.

בתקופתו של אורבן חוותה הונגריה בעיני רבים את 'תור הזהב' שלה: בתי כנסת וקהילות חדשות נפתחו אחת אחרי השניה, הודות להשבתם לקהילה היהודית של בתי כנסת שהולאמו על ידי הגרמנים הנאצים ועל ידי הקומוניסטים, והתחושה ברחוב היתה של מוגנות ובטחון מלאים. לא בכדי הונגריה הפכה, בפרט מאז השבעה באוקטובר, ליעד שכל ישראלי הרגיש בו הכי בטוח באירופה. השפה העברית נשמעה בראש חוצות, מבלי שישראלים יצטרכו להסתיר את זהותם או לחשוש מהליכה ברחוב עם כיפה או ציצית. אורבן השליט סדר בהונגריה ופעל ביד קשה נגד האנטישמיות, כשביד השניה הוא תמך באופן מלא בישראל. הוא אסר הפגנות פרו-פלסטיניות שבכל מדינות אירופה הפכו למפגנים אנטישמיים מחרידים, פעל נגד לאומנים, והיה ה'אצבע בסכר' של האיחוד האירופי נגד ישראל בשלל נושאים. הבולט ביותר שבהם היה כאשר אירח את ראש הממשלה נתניהו לפני כשנה למרות צו המעצר הבינלאומי שהוצא כנגדו בשל המלחמה בארגון הטרור חמאס. בקהילה היהודית לא התבטאו כאמור, בתקופת הבחירות, מתוך הבנה שאל להם להתערב בנושא כה רגיש שחוצה את הונגריה לשתיים, אבל הבוקר, אחרי נצחונו של מגיאר הוציאה הקהילה היהודית 'איגוד קהילת שומרי תורה' (EMIH) הודעה בנושא. EMIH המזוהה עם חב"ד הוא גוף שהוקם על בסיס איגוד של קהילות אורתודוכסיות מלפני כמאה וחמישים שנה והוא הגוף היהודי השני היחיד הרשמי בהונגריה, מלבד הניאולוגים הנחשבים כמזוהים עם הרפורמים. דברי החיזוק של הגר"י זילברשטיין בהלווית הבחור שטבע במעיין: "זו קבורה זמנית" חזקי שטרן | 21:22 בתגובת הקהילה ניתן למצוא מחמאות לתפקודו של ראש הממשלה היוצא אורבן, זאת לצד תקווה כי ראש הממשלה הנבחר לא יפקיר את הקהילה היהודית ואת הקשר עם ישראל וימשיך לשמור על ביטחונם. "במהלך שש עשרה שנות כהונתו של מר ויקטור אורבן הובילה הנהגתו לשינויים משמעותיים עבור הונגריה, ובפרט עבור הקהילה היהודית והיחסים עם ישראל. בתקופה זו התחזקה תחושת הביטחון של הקהילה היהודית, והונגריה הפכה לאחת המדינות הבטוחות ביותר ליהודים בעולם המערבי. חשוב לציין כי הימין ההונגרי, אשר נשא עמו מורשת פוליטית מן התקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, שהוכתמה קשות באנטישמיות פוליטית – עבר בתקופת הנהגתו של אורבן שינוי מהותי לעבר דיאלוג וידידות עם ישראל והעם היהודי. שינוי זה לא התרחש מאליו, אלא היה תוצאה של הנהגה מודעת ומכוונת, לצד שיתוף פעולה מתמשך עם הנהגת הקהילה היהודית.

המכתב שנשלח למגיאר

"במהלך כהונתו הונהגה מדיניות של אפס סובלנות כלפי אנטישמיות. במסגרת זו בוצעו קרוב ל-300 תיקונים בתוכניות הלימודים, בשיתוף מומחים מהקהילה היהודית, שעסקו ביחסי יהדות ונצרות, בלגיטימיות של מדינת ישראל המודרנית ובזיכרון הלאומי של השואה. בנוסף, תוקן חוק היסוד כך שיכלול את עקרון "הגנה על הקהילות", מה שאפשר התמודדות עם תופעות אנטישמיות לא רק במישור הפלילי אלא גם במישור האזרחי. צעדים נוספים כללו, בין היתר, הגבלות ואיסורים על הפגנות תמיכה בארגוני טרור כגון חמאס. הישגים אלה הם תוצאה של מאמץ משותף, מנהיגות אחראית ושיתוף פעולה, ורבים מהם הפכו לחלק מן הקונצנזוס הלאומי בהונגריה".

באשר לראש הממשלה מגיאר נכתב כי "הידידות המיוחדת בין הונגריה לישראל לא נוצרה מאליה, אלא היא תוצאה של שנים של מאמץ משותף, מחוות הדדיות וחיפוש מתמיד אחר שותפות ושיתוף פעולה. בהונגריה חיה אחת הקהילות היהודיות העתיקות והגדולות באירופה, שעומקה ההיסטורי והתרבותי הוא נכס שאין לו תחליף. לאור כל זאת, יש מקום לביטחון כי הישגי חמש עשרה השנים האחרונות הפכו לחלק מהקונצנזוס הלאומי, וכי ניתן יהיה למצוא גם עם הנשיא הנבחר והנכבד מר Magyar Péter ועם הנהגת מפלגת TISZA Párt את הדרכים להמשך שיתוף פעולה פורה - הן לטובת המשך שגשוג הקהילה היהודית, הן להמשך בטחונה ואכיפה בלתי מתפשרת של אנטישמיות ברחובות, והן בכך שהונגריה תמשיך לקיים יחסי ידידות איתנה ובלתי מתפשרת עם ישראל - המדינה היהודית היחידה בעולם".

במקביל לתגובה הרשמית, הרב הראשי שלמה כובש שיגר מטעם EMIH מכתב אישי למגיאר, בשם יהודי הונגריה. "הרשה לי להביע את ברכותיי הלבביות לך ולמפלגת טיסה על ניצחונכם חסר התקדים בבחירות. חגיגת הדמוקרטיה ההונגרית מחזקת בכל פעם את אמונתנו המשותפת כי עיצוב גורל האומה הוא שליחות אחראית ונעלה.

על פי מסורתנו: "לב מלכים ושרים ביד ה׳" (משלי כ״א, א׳). מחשבה קדומה זו מעניקה כוח ומזכירה את הצורך בענווה גם יחד: היא מזכירה כי הנהגת מדינה היא זכות יוצאת דופן, אך גם אחריות כבדה במיוחד, בפרט כאשר מדובר באומה כמו הונגריה, שהיא מן העתיקות, המנוסות והוותיקות ביותר באירופה.

"כיהודי הונגרי, אני רואה בכך זכות מיוחדת כי במהלך חמש עשרה השנים האחרונות הפכה הונגריה לאחת המדינות הבטוחות ביותר באירופה עבור הקהילה היהודית. כחברים באחת הקהילות היהודיות העתיקות והגדולות ביותר באירופה, אנו מביטים אל העתיד בלב מלא ביטחון, ומקווים כי ביטחון ייחודי זה יישמר ואף יתחזק בעתיד. כיום, הונגריה היא אחת המדינות המערביות הבודדות שבהן יכולה הקהילה היהודית לחיות בביטחון, ושבה האנטישמיות אינה מהווה איום יומיומי - פרי עבודתם המשותפת של ממשלות הונגריה לדורותיהן ושל הקהילה היהודית.

המכתב מסתיים בתקווה לשמירת המעמד המיוחד ביחסים בין הונגריה לישראל, שיתעלו מעל לכל משקל פוליטי. "אנו רואים ערך מיוחד גם בכך שהונגריה מקיימת יחסי ידידות עם המדינה היהודית היחידה בעולם, ישראל, וכי נושא זה אינו נתון למחלוקת פוליטית פנימית. אנו מברכים בכנות את אדוני הנשיא ואת מפלגת טיסה, ומאמינים כי בשנים הקרובות, באמצעות מאמצים משותפים, ניתן יהיה לשמר ביטחון זה ולתרום לחיזוק רווחתה והתפתחותה של הונגריה בכל התחומים".