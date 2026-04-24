הידרדרות במצבה של הילדה שנפצעה מהטיל האיראני בבני ברק

הידרדרות חמורה במצבה של הילדה נסיה בת הילה, בת ה-11 מבני ברק, שנפצעה קשה מפגיעת טיל איראני ומאושפזת בבית החולים. מצבה מוגדר כעת קריטי ובמשפחה מבקשים מהציבור לקרוע שערי שמים בתפילה לרפואתה.

מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, יוצא בקריאה מיוחדת לציבור, בו הוא מבקש להתפלל ולקבל קבלות טובות לרפואתה.

הפגיעה אירעה בשעות הבוקר המוקדמות של ערב החג, כאשר טיל בליסטי מתפצל ששוגר מעומק השטח האיראני פגע ישירות בעיר התורה בני ברק. בסך הכל נפגעו 14 בני אדם, בהם הילדה שנפצעה באורח אנוש, נער בן 12 במצב קשה, ועשרות נוספים שנפגעו מהדף ומרסיסים.

פראמדיק מד"א יששכר וייס תיאר את המראות הקשים בזירה: "הגענו למקום וראינו הרס רב. ילדה עם חבלות קשות בגפיים מרסיסי המצרר הייתה במקום". הטיל האיראני היה מסוג מתפצל - נשק שנועד להפצה רחבה של רסיסים קטלניים באזור הפגיעה.

התפללו לרפואת הילדה נסיה בת הילה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.