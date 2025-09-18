כיכר השבת
ממזרח ירושלים למירון

הסטת תקציבים: לאן יועברו עשרות מיליוני השקלים שיקוצצו מהערבים?

במקביל לביטול פעילות אונר"א, הממשלה תקצה 57 מיליון שקל מתוכנית החומש לצמצום פערים במזרח ירושלים למשרד ירושלים ומסורת – כולל מימון הילולת מירון ושדרוג תשתיות דתיות (חרדים)

מירון תשפ"ה (צילום: משרד ירושלים)

הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב העברת 57 מיליון שקל ממימון תוכנית החומש לצמצום פערים במזרח ירושלים למשרד ירושלים ומסורת ישראל, זאת ערב ראש השנה. סכום זה יוקצה למימון פעילויות דתיות שונות, ובהן כ־11 מיליון שקל להוצאות נוספות בהילולת מירון.

העברת הכספים נובעת בין היתר מביטול פעילות אונר"א במזרח ירושלים בהוראת הממשלה. 27 מיליון שקל ייועדו לפתרונות חלופיים לתושבי מזרח העיר בתחומי החינוך והבריאות.

בנוסף, 14 מיליון שקל יוקצו לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים בכותל המערבי, וכן לתכניות חינוכיות וקהילתיות כמו בר ובת מצווה ותכנית שורשים, בהיקף של 5 מיליון שקל.

חשוב לציין כי התקציב שיועבר למשרד ירושלים ומסורת ישראל יופחת מהסכום המיוחד של 3.2 מיליארד שקל שאושר בשנת 2023 לפרויקטים במזרח ירושלים.

