קריית אתא: אברכי הכוללים ציינו שנה למהפכה התורנית בעיר 

קריית אתא הופכת למעצמה תורנית! בשקט ובצניעות, הולכת ומתרחבת קהילת בני התורה בעיר, וכבר כיום פועלים בה ארבעה כוללים(!) שוקקי חיים, לצד עשרות אברכים הלומדים בכוללים שבסביבה. לאור הגידול המרשים, ולאחר התייעצות עם גדולי ישראל, הוחלט לפני כשנה להקים את "איגוד האברכים קרית אתא".

מטרת האיגוד, שהוקם בחודש אלול האחרון, היא לאגד את כלל האברכים לאגודה אחת, שתרומם ותחזק את כבוד התורה, ותהווה כתובת רוחנית וחברתית עבור הלומדים, מעבר למסגרת הכולל. בין הפעילויות שהתקיימו במהלך השנה האחרונה:

סדר לימוד מיוחד: בשבתות חורף, שהתקיים בבתי כנסת שונים ברחבי העיר, משך עשרות אברכים שהגיעו ב"גישמאק" מיוחד. גם בשבתות הקיץ, התקיים סדר לימוד מיוחד.

שיעורים קבועים בכל חלקי התורה, שנמסרו על ידי רבנים ואברכים מובחרים, והדקו את הקשר בין הלומדים.

במהלך השנה, יצאו בני החבורה מספר פעמים לערבי גיבוש.

לכבוד סיום שנת הפעילות הראשונה, התכנסו עשרות אברכים תלמידי חכמים, לערב הוקרה וסיכום מרגש. הערב, שהתקיים סביב שולחנות ערוכים בטוב טעם, עמד בסימן של חיבור, סיפוק והכרת הטוב.

במהלך הערב נשאו דברים: המרא דאתרא הגאון הרב חיים שלמה דיסקין, רב הקהילה החרדית, הגאון הרב אברהם שמעון ליפשיץ, שאף מסר שיעור בהלכות 'תקיעת שופר' והמסתעף, הגאון הרב יוסף שוק, מראשי כולל הר"ן אשר המריץ את האברכים להצטרף למעגל מוסרי השיעור. ויו"ר האיגוד, אשר הכריז על פתיחת 'גמ"ח כספים' שינוהל ע"י האיגוד.

כלל האברכים יצאו בתחושת סיפוק וחיבור עצומה והודו להנהלת האיגוד, ולחבר מועצת העיר אלקנה ויסנשטרן על עזרתו ותמיכתו ל'איגוד' במשך כל השנה בכלל, ולמעמד זה בפרט.