כיכר השבת
שינה את פני הקהילה

קריית אתא: אברכי הכוללים ציינו שנה למהפכה התורנית בעיר 

אברכי קהילת בני התורה בקריית אתא התאספו יחדיו לציון שנה פוריה בעיר, עם הרחבת גבולי הקדושה ע"י הקמת איגוד אברכים וכלל הפעילות התורנית בעיר | במהלך הערב שמעו דברי נועם מפי רבני העיר והקהילות | צפו בתיעוד (חרדים)

כינוס איגוד האברכים בקריית אתא

קריית אתא הופכת למעצמה תורנית! בשקט ובצניעות, הולכת ומתרחבת קהילת בני התורה בעיר, וכבר כיום פועלים בה ארבעה כוללים(!) שוקקי חיים, לצד עשרות אברכים הלומדים בכוללים שבסביבה. לאור הגידול המרשים, ולאחר התייעצות עם גדולי ישראל, הוחלט לפני כשנה להקים את "איגוד האברכים קרית אתא".

מטרת האיגוד, שהוקם בחודש אלול האחרון, היא לאגד את כלל האברכים לאגודה אחת, שתרומם ותחזק את כבוד התורה, ותהווה כתובת רוחנית וחברתית עבור הלומדים, מעבר למסגרת הכולל. בין הפעילויות שהתקיימו במהלך השנה האחרונה:

סדר לימוד מיוחד: בשבתות חורף, שהתקיים בבתי כנסת שונים ברחבי העיר, משך עשרות אברכים שהגיעו ב"גישמאק" מיוחד. גם בשבתות הקיץ, התקיים סדר לימוד מיוחד.

שיעורים קבועים בכל חלקי התורה, שנמסרו על ידי רבנים ואברכים מובחרים, והדקו את הקשר בין הלומדים.

במהלך השנה, יצאו בני החבורה מספר פעמים לערבי גיבוש.

לכבוד סיום שנת הפעילות הראשונה, התכנסו עשרות אברכים תלמידי חכמים, לערב הוקרה וסיכום מרגש. הערב, שהתקיים סביב שולחנות ערוכים בטוב טעם, עמד בסימן של חיבור, סיפוק והכרת הטוב.

במהלך הערב נשאו דברים: המרא דאתרא הגאון הרב חיים שלמה דיסקין, רב הקהילה החרדית, הגאון הרב אברהם שמעון ליפשיץ, שאף מסר שיעור בהלכות 'תקיעת שופר' והמסתעף, הגאון הרב יוסף שוק, מראשי כולל הר"ן אשר המריץ את האברכים להצטרף למעגל מוסרי השיעור. ויו"ר האיגוד, אשר הכריז על פתיחת 'גמ"ח כספים' שינוהל ע"י האיגוד.

כלל האברכים יצאו בתחושת סיפוק וחיבור עצומה והודו להנהלת האיגוד, ולחבר מועצת העיר אלקנה ויסנשטרן על עזרתו ותמיכתו ל'איגוד' במשך כל השנה בכלל, ולמעמד זה בפרט.

כינוס איגוד האברכים בקריית אתא
כינוס איגוד האברכים בקריית אתא
כינוס איגוד האברכים בקריית אתא
כינוס איגוד האברכים בקריית אתא
כינוס איגוד האברכים בקריית אתא
כינוס איגוד האברכים בקריית אתא
כינוס איגוד האברכים בקריית אתא
כינוס איגוד האברכים בקריית אתא
כינוס איגוד האברכים בקריית אתא
כינוס איגוד האברכים בקריית אתא
כינוס איגוד האברכים בקריית אתא
כינוס איגוד האברכים בקריית אתא
כינוס איגוד האברכים בקריית אתא

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר