כיכר השבת
"שטפנו אחריה"

"אל תדאג, שטפנו אחריה": התגובה של גפני ופינדרוס למעבר היועמ"שית

עימות מילולי חריג וחריף במסדרונות הכנסת, כאשר חברי הכנסת החרדים משה גפני ויצחק פינדרוס תקפו מילולית את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה: לאחר שמשמר הכנסת פתח עבורה יציאה צדדית חסומה כדי למנוע חיכוך, זעמו השניים והטיחו לעברה אמירות קשות (פוליטי)

8תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הסערה הפוליטית סביב חוק הגיוס, מעמדם של בני הישיבות לומדי התורה וסוגיית התקציבים למוסדות התורה ממשיכה לייצר רגעי שיא של מתח, אשר זולגים באופן ישיר למסדרונות משכן הכנסת.

תקרית חריגה ומביכה נרשמה היום לעיני כל, כאשר היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, עברה במסדרונות הכנסת בליווי מאבטחיה, במסגרת נוכחותה במקום. כך מדווח הפרשן והכתב הפוליטי מיכאל שמש.

על מנת למנוע חיכוך מיותר ולאפשר לה יציאה מהירה, פתחו אנשי משמר הכנסת עבור היועמ"שית דלת יציאה צדדית - המשמשת בדרך כלל כמעבר חסום שאינו פתוח לקהל הרחב.

הצעד התקדימי של המאבטחים עורר לפי הדיווח את זעמם של חברי הכנסת מדגל התורה שנכחו במקום, והוציא מהם תגובות קשות במיוחד שמשקפות את רמת העוינות כלפי היועמ"שית.

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, שהבחין במתרחש, צעק בקול לעבר אנשי המשמר: "מי נתן לה אישור לצאת משם?"

אל הקריאה, כך דיווח שמש, הצטרף מיד גם יו"ר דגל התורה , ששהה בסמוך והגיב בציניות חריפה ובסגנון בוטה במיוחד: "תגיד תודה, מקודם העבירו אותה דרך הלשכה שלי, אבל אל תדאג – שטפנו אחריה".

משה גפנייצחק פינדרוסגלי בהרב מיארה

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0 תגובות

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5
שתלך כבר
נמאסה על כולנו
4
להיות חכם ולא צודק
טעות זה רק נותן לה כח פוליטי
3
לא יתכן שהאשה הזאת שפויה, לוקחת משכורת מהממשלה כדי לחבל כל הזמן בכל פעולה שלה, ממש הזוי שאחרי שפוטרה היא ממשיכה לקבל משכורת?
יואל
2
ככה מדברים בני תורה?! זה שצריך לשלוח אותה הבייתה זה ברור. כשנבחרי ציבור מדברים כך זה אומר הרבה על הציבור ששלח אותם לשם.
אפי
למה לא להגיד לה את האמת הפרצוף, הרועצת הזאת גורמת נזק עצום למדינה, תומכת במחבלים ורודפת את עולם התורה
יואל
כשישימו את בנך במעצר כי הוא לומד תורה- גם אתה תדבר ככה
צבועים
רואים שלא כואב לך
נונו
1
זה הדרך בלבד נגד המפוטרת !!!! היה צריך להתחיל ככה לפני שנתיים כבר
שושן

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