הסערה הפוליטית סביב חוק הגיוס, מעמדם של בני הישיבות לומדי התורה וסוגיית התקציבים למוסדות התורה ממשיכה לייצר רגעי שיא של מתח, אשר זולגים באופן ישיר למסדרונות משכן הכנסת.

תקרית חריגה ומביכה נרשמה היום לעיני כל, כאשר היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, עברה במסדרונות הכנסת בליווי מאבטחיה, במסגרת נוכחותה במקום. כך מדווח הפרשן והכתב הפוליטי מיכאל שמש.

על מנת למנוע חיכוך מיותר ולאפשר לה יציאה מהירה, פתחו אנשי משמר הכנסת עבור היועמ"שית דלת יציאה צדדית - המשמשת בדרך כלל כמעבר חסום שאינו פתוח לקהל הרחב.

הצעד התקדימי של המאבטחים עורר לפי הדיווח את זעמם של חברי הכנסת מדגל התורה שנכחו במקום, והוציא מהם תגובות קשות במיוחד שמשקפות את רמת העוינות כלפי היועמ"שית.

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, שהבחין במתרחש, צעק בקול לעבר אנשי המשמר: "מי נתן לה אישור לצאת משם?"

אל הקריאה, כך דיווח שמש, הצטרף מיד גם יו"ר דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, ששהה בסמוך והגיב בציניות חריפה ובסגנון בוטה במיוחד: "תגיד תודה, מקודם העבירו אותה דרך הלשכה שלי, אבל אל תדאג – שטפנו אחריה".