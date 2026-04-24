משרד ירושלים ומסורת ישראל מגיב היום לגל הדיווחים שפורסמו בשעות האחרונות בדבר הקפאה וביטול אפשרי של הילולת רשב"י בל"ג בעומר, באתרא קדישא מירון.

בהודעה רשמית שהוציא, הובהר באופן חד משמעי כי לא התקבלה כל הנחיה רשמית מטעם פיקוד העורף או מערכת הביטחון המורה על הקפאת ההכנות או ביטול האירוע.

במשרד הדגישו כי לאורך כל התקופה האחרונה, ובהתאם למדיניות שנקבעה בחוק, הם פעלו בשיתוף פעולה הדוק מול משטרת ישראל ופיקוד העורף כדי להיערך להילולה רגילה ושמחה, מתוך מטרה עליונה להבטיח את שלום הציבור.

למרות ההכחשה לגבי קבלת הוראת ביטול, במשרד מאשרים כי גורלו של האירוע ההמוני עדיין נידון בחלונות הגבוהים ביותר לאור המצב הרגיש.

על פי הודעת המשרד, כלל הגורמים המעורבים בעניין, בראשותו של ראש הממשלה, מקיימים בשלב זה דיונים שוטפים בנושא. ההערכה היא כי ההחלטה הסופית תתקבל בהתאם להערכות המצב הביטחוניות המעודכנות, ומהמשרד נמסר כי עדכונים רשמיים ייצאו לציבור בהתאם להתפתחויות ולתוצאות הדיונים.

ההבהרה החריגה הגיעה בעקבות דיווח שפורסם קודם לכן, שתיאר דרמה של הרגע האחרון מאחורי הקלעים של הפקת אירועי ל"ג בעומר.

על פי הדיווח של שילה פריד באתר ווינט, מערכת הביטחון העבירה הנחיה דרמטית למשרדי הממשלה להקפיא באופן מיידי את כל ההיערכויות להגעת המונים להר, זאת בשל ההתלקחות הביטחונית המחודשת והאזעקות הבלתי פוסקות בגזרה הצפונית.

עם זאת, גם בדיווחים המוקדמים על הקפאת האירוע צוין כי העבודות הפיזיות להקמת התשתיות על ההר טרם הופסקו לחלוטין. הסיבה לכך היא הרצון לשמור על חלון הזדמנויות פתוח לקיים את ההילולה במקרה של התייצבות ביטחונית מפתיעה ורגיעה של הרגע האחרון.

מנתונים שפורסמו עולה כי המדינה כבר השקיעה סכום עתק של למעלה ממאה מיליון שקלים בהכנות הלוגיסטיות לאירוע השנה, וזאת על אף ההערכות המוקדמות של גורמי המקצוע כי הסבירות לקיום הילולה המונית בצל המלחמה בצפון נותרה נמוכה מלכתחילה.

כעת, עיני הציבור נשואות לדיונים בראשות ראש הממשלה, שיכריעו האם ההילולא תתקיים השנה בתפילה, בשמחה ובבטחה - או שההר יישאר שומם בל"ג בעומר.