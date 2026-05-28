הרוחות סוערות בימים האחרונים בשכונה החרדית המתפתחת גני איילון (אחיסמך) בלוד. לפי השמועה, קיים חשש של ממש על הפסקת חלוקת סיוע המזון הקבועה והשבועית למשפחות נזקקות – חלוקה שהתנהלה בקביעות על ידי ארגון החסד "יד ביד", בראשותו של יענקל'ה גלויברמן.

מדובר למעשה בשיגרה של חלוקת מצרכי יסוד, פירות, ירקות ומוצרים חיוניים שהעלו חיוך ושמחה בקרב משפחות ברוכות ילדים ונזקקים, שהסתמכו על מערך התמיכה הזה כעוגן כלכלי מרכזי בניהול תקציב הבית. לפי הטענות, מאחורי הפסקת הפעילות עומד עימות תקציבי חריף מול עיריית לוד. לטענת ראשי הארגון, המהלך הקיצוני נכפה עליהם בעקבות החלטת העירייה שלא לתקצב כראוי ובהגינות את מפעל החסד "יד ביד", הפועל בעיר מזה עשרות שנים. בתוך כך, מועלות טענות קשות מצד גורמים במגזר על כך שהתקציבים העירוניים המיועדים לתמיכות מופנים לעמותות אחרות בעקבות היעדר המקורות התקציביים וההתנהלות העירונית, הודיעו בארגון על הרמת ידיים זמנית, וכלל הבקשות והפניות הרבות של התושבים לקבלת תמיכה ומזון מופנות החל מהבוקר ישירות למחלקות הרווחה הרשמיות של עיריית לוד – שאמורות כעת לשאת בנטל ולמצוא פתרון למצוקה

מחזיקת תיק הרווחה בעיריית לוד - מיכל חן סופיר הגיבה לכתבה: "העירייה פרסמה 'קול קורא' לפתיחת עוד מרכז סיוע אשר יעניק תמיכה היקפית למשפחות ולמעוטי יכולת ועמותת 'יד ביד' כלל לא ניגשה מבחירה שלה ולמרות פניותינו מצאה לנכון שלא לעשות כן"

מיכל מדגישה: "מי שלמעשה זכתה היא עמותת "פתחון לב" שאיננה מקורבת לשום גורם שלטוני בעיר, אלא אחת העמותות הגדולות בישראל, שאף תשקיע בלוד 2.5 מליון ש"ח חדשים בשנה, כאשר עיריית לוד משתתפת בסכום זעום של כ-100,000 ש"ח בשנה, וכאשר עמותת 'יד ביד' מקבלת תמיכה של 87,000 שהוכפלה רק בשנה האחרונה על-יד ועדת תמיכות וזאת ללא שום שיתוף פעולה עם אגף הרווחה"

לסיכום מציינת סופיר, כי "כמובן שמכך גם עולה ששום תקציב של "יד ביד" לא נפגע ואילו המרוויחים הם תושבי העיר שיזכו לעוד בית חם, לצד זה המבורך של 'יד ביד', וכולנו תקווה שקנאת סופרים תרבה חכמה ולא להיפך".