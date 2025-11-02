כיכר השבת
הפתעה כפולה בשיעור השבועי

האמירה החריגה של הראשון לציון והאורח המפתיע שזכה לקבל כוס תה

הראשון לציון, חכם רבי יצחק יוסף, התייחס בשיעורו השבועי לשאלת ביאת המשיח לפני סוף העולם | הרב הסביר כי "מקסימום בעוד 15 שנה יבוא המשיח, ובעוד 215 שנה יסתיים העולם". לדבריו, יש להעמיד על דיוקם את מי שטוענים כי העולם עתיק בהרבה (חרדים, מדע)

הראשון לציון רבי יצחק יוסף (צילום: דר וסוחרת)

במהלך שיעורו השבועי שנערך בירושלים, התייחס הראשון לציון והרב הראשי לישראל, , לסוגיה אמונית־פילוסופית שזוכה לדיון רחב גם בזירה המדעית – גיל העולם. בדבריו, קרא הרב לא לחשוש מלהביע עמדה אמונית הפוכה לגישה האבולוציונית המקובלת.

"העולם לא קיים מיליוני שנים," אמר הרב יוסף. "כולו פחות מ־6,000 שנה. ואם מישהו אומר אחרת – לא לשתוק. לא נעים? לא! צריך לומר את האמת. העולם נברא לפני פחות מ־6,000 שנה, וזה ברור על פי התורה."

בהמשך השיעור התייחס הרב גם למועדים הנוגעים לימות המשיח ול"קץ הימים", ואמר כי "עוד 15 שנה המשיח יבוא, ו־215 שנה אחר כך – סוף העולם".

נזכיר שמדובר באמירה מפורשת וחדה באחת הסוגיות הרגישות ביותר ביחסי דת ומדע.

"התורה מלמדת אותנו אמת אחת," הוסיף הרב, "ומשימתנו היא לשמור עליה גם כשיש דעות אחרות. לא להתבייש לומר את דעת התורה, אפילו מול מי שחושב אחרת."

הגרש"ב סורוצקין והראשון לציון (צילום: דר וסוחרת)

יוזכר כי מי שהגיע במפתיע להשתתף בשיעורו השבועי של הוא ראש ישיבות ומוסדות עטרת שלמה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שתלמידו אריאל שמאי עדיין שוהה בכלא הצבאי לאחר שנעצר בעוון עריקות

עם ישיבתו ליד הראשון לציון כיבדו רבי יצחק בכוס התה שהוכנה עבורו - ראש הישיבה מיהר להתרצות ואמר "מצווה לשמוע בקול חכמים"

