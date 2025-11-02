האמירה החריגה של הראשון לציון והאורח המפתיע שזכה לקבל כוס תה

במהלך שיעורו השבועי שנערך בירושלים, התייחס הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, לסוגיה אמונית־פילוסופית שזוכה לדיון רחב גם בזירה המדעית – גיל העולם. בדבריו, קרא הרב לא לחשוש מלהביע עמדה אמונית הפוכה לגישה האבולוציונית המקובלת.

"העולם לא קיים מיליוני שנים," אמר הרב יוסף. "כולו פחות מ־6,000 שנה. ואם מישהו אומר אחרת – לא לשתוק. לא נעים? לא! צריך לומר את האמת. העולם נברא לפני פחות מ־6,000 שנה, וזה ברור על פי התורה."

בהמשך השיעור התייחס הרב גם למועדים הנוגעים לימות המשיח ול"קץ הימים", ואמר כי "עוד 15 שנה המשיח יבוא, ו־215 שנה אחר כך – סוף העולם".

נזכיר שמדובר באמירה מפורשת וחדה באחת הסוגיות הרגישות ביותר ביחסי דת ומדע.

"התורה מלמדת אותנו אמת אחת," הוסיף הרב, "ומשימתנו היא לשמור עליה גם כשיש דעות אחרות. לא להתבייש לומר את דעת התורה, אפילו מול מי שחושב אחרת."