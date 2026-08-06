הרב פרקש - צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 28:43 הרב פרקש ( צילום: ללא קרדיט )

היום שומעים על כך שבחינוך מותר "רק אהבה, רק חיבוקים" - אבל מה קורה כשאין גבולות בכלל?