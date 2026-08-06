הרב פרקש (צילום: ללא קרדיט)
היום שומעים על כך שבחינוך מותר "רק אהבה, רק חיבוקים" - אבל מה קורה כשאין גבולות בכלל?
המשפיע הרב אשר פרקש ממשיך בסדרת החינוך לאור החסידות, ובפרק השני מתמודד עם שאלה שכל הורה ומחנך מכיר:
- איך יודעים מתי צריך גבורה ומתי צריך קרבה?
- מה הסדר הנכון - קודם גבולות או קודם אהבה?
- מה ההבדל בין גבורה כ"יד קשה" לבין גבורה כאמונה עמוקה בכוחות הילד?
- איך התשובה לשאלה הזאת מתגלה גם בסדר של חודשי אלול ותשרי?
הרב פרקש מלמד שיש הבדל בין האווירה הכללית שצריכה ללוות את הילד - אווירה של קרבה ואהבה - לבין שעת החינוך עצמה, שבה יש מקום לגבורה מסוג אחר: גבורה שנובעת מאמונה שהילד מסוגל, ולא מפחד או מקושי.
שיעור שנותן כלים מעשיים וברורים לכל הורה ומחנך.
החינוך לאור החסידות | פרק שני.
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