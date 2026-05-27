אתם עושים את הטעות הזו בחינוך הילדים שלכם | צפו

כל אחד מאתנו יודע איך הוא רוצה שילדיו יגדלו ויתחנכו וכל אחד משתדל לחנך את ילדיו בדרך זו. אבל לפעמים הפער בין הדרך לתוצאות מתסכל מאוד.

נראה שהדברים שלנו נכנסים באוזן אחת ויוצאים מהשניה והילד פשוט לא מתחנך. ייתכן שהוא עושה את מה שאנחנו מבקשים ממנו, אבל זה רק כי ביקשנו.

כיצד מגיעים לחינוך שיוצר חיבור פנימי אצל הילד? איך נגרום לילדים שלנו לאהוב את מה שאנחנו מאמינים בו?

המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור חינוכי מאלף לפרשת בהעלותך, על הדרך להצית את אש האהבה והאמונה בלבותיהם של ילדינו.