תיעוד האלימות בהפגנות: המפכ"ל מורה על בדיקה מיידית

בעקבות הטענות לאלימות משטרתית נגד המפגינים שהשתתפו אתמול בהפגנות בירושלים ובבני ברק נגד גיוס לומדי תורה לצה"ל, הורה מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי לפתוח בבדיקה ובחקירת הטענות.

המפכ"ל קיבל לידיו את התמונות והסרטונים מהפגנות החרדים הקיצוניים אתמול והנחה לתחקר את האירועים והתנהלות השוטרים והמפקדים.

בצומת בר אילן ירושלים גדשו המוני בחורי ישיבות את מתחם ההפגנה. אל המקום הגיעו באופן חריג, מלווים בתלמידיהם, גם ראש הישיבה חכם משה צדקה, חבר מועצת חכמי התורה הרב יהודה כהן, והרב בניהו שמואלי.

בהמשך עדכנה המשטרה כי אלפים משתתפים בהפגנות בירושלים, וכי המפגינים פתחו בתהלוכה מאזור צומת בר אילן לכיוון ציר בלב, תוך חסימת התנועה במקום. לדברי המשטרה, יש מפגינים המשליכים חפצים לעבר שוטרים.

גם כביש 4 הסמוך לבני ברק נחסם לתנועה על ידי הפלג הירושלמי. לדברי המשטרה, המפגינים במקום חסמו את הכביש ומנעו נסיעת כלי רכב תוך קריאות 'נאצים' והשלכת אבנים לעבר השוטרים. קצין משטרה הכריז על הפגנה כבלתי חוקית.