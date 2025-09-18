קצין משטרה הועבר לתפקיד מנהלי לאחר שתועד מכה מפגין חרדי

קצין משטרה הועבר הערב (חמישי) לתפקיד מנהלי עד לבירור, לאחר שתועד בסרטון מכה ומכה מפגין חרדי במהלך ההפגנה של הפלג הירושלמי בכניסה לבני ברק. מפקד מחוז תל אביב הנחה על פתיחת בדיקה מיידית בעקבות הסרטון.

ההפגנה התקיימה במחאה על מעצרו של האברך אליהו נחום, כאשר מאות מפגינים חסמו את כביש 4 והפרו את הסדר הציבורי. במהלך ניסיון פינוי המפגינים, השתמש הקצין בכוח כלפי אחד מהם. מהמשטרה נמסר כי האירוע נמצא בבדיקה והקצין הועבר לתפקיד מנהלי עד להשלמת הבירור.

העימותים לא נותרו בגבולות בני ברק בלבד. ההפגנות התפשטו לירושלים, מודיעין עילית, ראש פינה ובית שמש. בירושלים נחסמו הכניסות והיציאות מהעיר סמוך לגשר המיתרים, וההפגנות הגיעו אף לתחנת הרכבת הקלה בקריית משה. בבית שמש דווח על עימותים נוספים עם כוחות המשטרה. בסיום האירועים, לאחר ששוחרר האברך אליהו נחום מהכלא הצבאי, הודיע מטה המאבק על פיזור ההפגנות.

במהלך חסימת כביש 4 ליד מושב אם המושבות זיהו השוטרים ילד צעיר המשוטט בין כלי הרכב. החשש לחייו הביא להכניסו לניידת, שם התברר כי יצא מרכב אמו והחל לצעוד לבדו בכביש. לאחר כשעה אותרה האם והילד התאחדו בתחנת בני ברק.