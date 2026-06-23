חרפה: אחרי האלימות החמורה והחריגה של המשטרה כלפי מגפינים חרדים בשבוע שעבר בבני ברק, ועל אף הביקורת הרבה שנשמעה כלפי השוטרים, מפכ"ל המשטרה מצדיק את ההתנהלות.

בהודעה מטעם המשטרה שפורסמה היום (שלישי) נמסר כי המפכ"ל דני לוי שוחח עם מפקד המרחב ומפקד התחנה, שמע את השתלשלות האירועים, "וקיבל את עמדתם כי בנסיבות האירוע החמור, שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי בשעת בוקר מוקדמת, תוך הפרת הסדר הציבורי ופגיעה בשגרת חייהם של עשרות אלפי אזרחים - נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי".

יחד עם זאת נמסר כי "המפכ"ל הורה על הפקת לקחים מקצועית מהאירוע, כמקובל בכל אירוע מסוג זה".

עוד הבהירה המשטרה כי "המפכ"ל הביע את הערכתו וגיבויו למפקדים ולשוטרים הפועלים בשטח למען ביטחון הציבור ושמירת הסדר הציבורי, תוך קבלת החלטות בזמן אמת במציאות מבצעית מורכבת, וימשיך לעמוד לצדם בביצוע משימותיהם למען אזרחי ישראל".

ברקע ניצב המכתב ששיגר הבוקר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למפכ"ל, ובו ציין כי בוחן את הרחקת השוטרים המעורבים בהם מפקד התחנה. במכתבו מציין השר כי התיעודים, בהם נראים לכאורה שוטרים משליכים רימוני הלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים ומשפילים אזרחים, מחייבים בדיקה מעמיקה ומיצוי דין עם כל מי שחרג מהנהלים.

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השר הבהיר כי לצד הגיבוי המלא שהוא מעניק לשוטרי משטרת ישראל הפועלים באומץ ובנחישות, לא תהיה כל סובלנות כלפי אלימות יתר או התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם ערכי המשטרה והחוק.

במסגרת זאת הודיע השר כי הוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו החוקית להרחיק לצמיתות ממשטרת ישראל שוטרים ומפקדים המעורבים באירוע, ובכלל זה את מפקד תחנת בני ברק-רמת גן, ככל שהבירור יעלה כי אכן היו חריגות חמורות מהנהלים.

השר בן גביר צפוי לקיים כבר השבוע דיון דחוף בנושא עם כלל הגורמים הרלוונטיים, בטרם יקבל החלטה סופית. "החובה שלי היא לגבות שוטרים שפועלים למען ביטחון הציבור", הבהיר השר בן גביר, "אך גם לפעול בנחישות כאשר שוטרים חורגים מהשורה ופוגעים באזרחים. איש אינו מעל החוק, וגם מפקדים יידרשו לתת דין וחשבון על מעשיהם".

כנגד המשטרה נשמעת ביקורת פנים חרדית רבה לאחרונה, לאור התנהלותה מול ההפגנות כנגד גזירת הגיוס. האירועים האחרונים בבני ברק, שבהם תועדו שוטרים קורעים מכנסיים של מפגינים ומפעילים אלימות קשה, היו טיפה שהגדישה את הסאה.

יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, יזם בעקבות כך הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת התנהלות המשטרה בפיזור ההפגנות נגד גזירת הגיוס. לראשונה, מסתמנת אפשרות ממשית שההצעה תזכה לרוב - מדובר בתרחיש חריג במיוחד, שכן יכול להיווצר שיתוף פעולה בין יהדות התורה לנציגים מהאופוזיציה שהזעם על בן גביר הוא לא פחות מאשר הזעם הקיים כיום בציבור החרדי.

בדברי ההסבר להצעה כתב מקלב כי באירועים האחרונים "נחצו כל הקווים האדומים", וכי מדובר ב"ברוטליות קשה, חסרת רסן ומכוונת כלפי אזרחים". על פי ההצעה, יש לבחון לעומק את שרשרת הפיקוד שהובילה לאירועים, את ההנחיות שניתנו לכוחות בשטח ואת מדיניות הפעלת הכוח כלפי מפגינים.

מקלב מעלה טענות לאכיפה בררנית כלפי הציבור החרדי וטוען כי מנגנוני הביקורת הקיימים, ובראשם מח"ש, אינם מספקים מענה מספק לבירור הטענות. תחקיר שפורסם ב'כיכר השבת' חשף כי המשטרה מפרה נהלים באופן שיטתי דווקא בהפגנות חרדיות, כולל שימוש ברימוני הלם בניגוד לנהלים וזריקה ישירה לעבר מפגינים.