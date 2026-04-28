נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שלישי) בבית הכנסת "בית רחל" באסטנה, בירת קזחסטן, במסגרת ביקורו הממלכתי במדינה. הביקור התקיים בליווי הרב הראשי לקזחסטן, הרב ישעיה כהן, רב העיר אסטנה, הרב שמואל קרנאוך, ורבני חב"ד הפועלים במדינה.

במהלך השיחה עם רבני הקהילה, שמע הנשיא על חיי הקהילה היהודית בקזחסטן ועל פעילותה הענפה. הצדדים דנו באתגרים העומדים בפני הקהילה, במאמצים לשימור הזהות היהודית וחשיבות הקשר עם מדינת ישראל.

בהמשך הביקור, נפגש הנשיא עם חברי הקהילה באולם התפילה, שם נשאו יחד תפילה לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. הנשיא חיזק את ידי הקהילה על מחויבותה לטיפוח המורשת היהודית, והביע הערכה עמוקה לפעילותם.

"אני מתרגש להגיע לכאן כנשיא מדינת ישראל, כמי שעומד בראש מדינת היהודים, ולומר לכולם: 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'", אמר הנשיא בדבריו. הוא הדגיש כי מדינת ישראל רואה בחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות ערך מרכזי ועמוד תווך בזהותה הלאומית.

הנשיא התייחס במיוחד לפעילות חב"ד בקזחסטן, וגילה: "הרב היקר, יש לי הזכות לשמוע את מה שאמרת על הרבי. הרבי וסבי למדו יחד באוניברסיטת הסורבון בפריז, הרבי למד הנדסה וסבי ביולוגיה ימית, שם כתב דוקטורט על פתיל התכלת, שהיא התכלת של דגל ישראל. הייתה ביניהם ידידות והערכה עצומה".

הנשיא הוסיף והדגיש: "אין ספק שפעילות חב"ד כאן ובעולם ובקזחסטן היא מדהימה, שומרת על היהדות ומחברת את כל היהודים באשר הם". דבריו משקפים את ההערכה העמוקה לפעילות שלוחי חב"ד ברחבי העולם, ובמיוחד במדינות חבר העמים לשעבר.

הנשיא הביע תקווה כי הביקור יביא תנופה ביחסים בין ישראל למדינות מרכז אסיה. "כולי תקווה כי הביקור הזה יביא תנופה ביחסים בין ישראל למדינות מרכז אסיה. העובדה שאני כאן, בוודאי בתקופה הזו, אינה מובנת מאליה ונוטעת בי תקווה שנפתח את הקשרים לטובת האזור כולו, עם האור הגדול שמדינתנו מפיצה בעולם", אמר.

הנשיא הודה לנשיא קזחסטן טוקייב שהזמין אותו לביקור הממלכתי, ושיבח את הקהילה היהודית הפורחת והמשגשגת, העומדת בפני אתגרים בצורה מרשימה. כאמור, במקביל לביקורו, נפגשים גם נציגים כלכליים של ישראל עם ממשלת קזחסטן לחיזוק שיתופי הפעולה.

"תודה רבה לכם, 'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו'", חתם הנשיא הרצוג.