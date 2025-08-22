הגר"ע אויערבאך ( צילום: שמוליק קורלנסקי )

לראשונה, מנהיגה הרוחני של תנועת בני תורה הגאון רבי עזריאל אויערבאך יוצא במכתב היסטורי הפונה לכלל בני הישיבות ואברכי הכוללים הנמצאים בתקופה זו תחת גזירת שמד המאיימת עליהם בגיוסם לצבא רח"ל או לחילופין במעצרים והשלכתם לכלא בעוון לימוד התורה, כאשר בתקופה האחרונה החריפה המדינה את צעדיה ופתחה בקול רעש גדול במלחמה כנגד בחורי הישיבות בהשלכתם של כמה וכמה מבחורי ישראל 'אסירי עולם התורה' לכלא הצבאי.

במכתבו מציין הגר"ע את ההתעוררות שניכרת בחלקים נרחבים בציבור החרדי שאינם מסתפקים רק בדיבורים אלא במעשים ויוצאים להפגין ברחובה של עיר ומרעישים את העולם כפשוטו. הגר"ע פונה לבני הישיבות ואברכי הכוללים בדברי חיזוק לבל ירך לבבם ולהתחזק בעוז למסור הנפש כנגד גזירת שמד זו כהוראת גדולי הדורות זיע"א. להלן נוסח המכתב המלא: בס"ד יום ה' כח מנחם אב ערב ר"ח אלול תשפ"ה אל רבבות בני הישיבות ואברכי הכוללים וכל עמך בית ישראל הע"י בימים אלו אשר שלטון הרשע מגביר את איומיו ומבקש להטיל חיתתו על בני הישיבות מעמידי העולם וכפי שאומרים בריש גלי שרוצים לעקור הכל ומודיעים במפורש שזממם כעת לקחת בני הישיבות לצבא השמד ומגדילים לעשות ומגבירים את נסיונות המעצרים של בני הישיבות וכפי שכל בר דעת רואה שרצונם הוא לבטל התורה מישראל היל"ת, וב"ה יש התעוררות גדולה אצל כל יראי ה' לעמוד כחומה כנגדם ונתקדש שם שמיים וציבור קדוש וחשוב מצרף מחשבה למעשה ממש ועומד ברחובה של עיר ומרעיש העולם כפשוטו לזעוק ולמחות מחאה גדולה כנגד גזירת השמד וכמו שכבר הורה בשעתו רבינו החזו"א זיע"א וכהוראת רבינו הדרכי שמואל זיע"א. והנני פונה אליכם בני הישיבות ואברכי הכוללים בכירי אומתינו הקד' בקריאת קודש, אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחתו כי ד' עמכם, והבה ונתחזקה בעוז, למסור הנפש למען המשך קיום התורה והיהדות, ואיש לרעהו יאמר חזק ונתחזק. ובזכות עמידתכם האיתנה כנגד העומדים לכלותינו, ובהתחדש עלינו לטובה בעז"ה זמן האלול זמני התשובה וקרבת ד' תעלו מעלה מעלה בתורה ויראת שמים, ויושפעו רחמים ישועות ונחמות על כלל ישראל בכל מקומותיהם, והיכלי הישיבות והכוללים וכל מקומות התורה ימשיכו להתקיים ביתר שאת וביתר עוז, והקב"ה יצילנו וישמור עלינו מכל הגזירות הקשות ויחיש גאולתינו בקרוב במהרה בימינו. (מקום החתימה)

מכתבו של הגר"ע אויערבאך ער"ח אלול תשפ"ה

מכתבו של הגר"ע אויערבאך מהווה זעקה וקריאת השכמה לכלל הציבור כולו. מול גלי השנאה והגזירות, יש לנו רק דרך אחת: להתחזק בתורה וביראה. לדעת שמאחורי כל כאב, עומד הקב"ה, הבוחן ליבות וכליות, והוא יפקוד על כל תלמיד חכם וכל בחור ישיבה ויצילנו מיד רודפינו. כי רק 'אם בחוקותיי תלכו' - נוכל להבטיח את עתידנו כעם סגולה".

ויהי רצון שנזכה לראות בישועה, ושיבוא הקץ לכל הגזירות, במהרה בימינו אמן".