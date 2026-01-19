כך שינה הראשון לציון את פני יהדות פלורידה בשבוע | צפו בתיעוד

הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, נשיא בית הדין הגדול, הגיע בשבוע שעבר לביקור מיוחד במיאמי. עם נחיתתו של הראשון לציון, ניתן היה לחוש בתכונה הרבה שאחזה בקהילה היהודית. משלחת נכבדה של רבנים ואישי ציבור קיבלה את פניו בנמל התעופה, ומשם יצאה השיירה, מלווה בניידות משטרה ובאבטחה כבדה, אל עבר בית האכסניה.

כבר בשעותיו הראשונות, הבהיר הראשל"צ את מטרת המסע: ביצור חומות הדת וקירוב הלבבות. בפגישה מצומצמת עם ראשי הקהילות, עמד הראשל"צ על האתגרים ההלכתיים המורכבים המונחים לפתחם. "על כתפינו מוטלת האחריות לדאוג לכל יהודי וישראלי המגיע לכאן," קרא הרב בדבריו, "עלינו לקרבם לתורה ולמצוות ולחזק את הזהות היהודית בגולה".

הביקור ההיסטורי לא נעלם מעיני הממשל המקומי. ראש עיריית גולדן ביץ', מר גלן סינגר, הגיע למפגש אישי ומרגש במעונו של הרב, במהלכו העניק לראשל"צ את 'מפתח העיר' כאות הערכה.

מחוות דומות נרשמו מצד ראשי הערים של מיאמי ביץ׳ וכן של בל הארבור וביי הארבור (אב ובנו), שהעניקו להרב תעודת הוקרה ואת המטבע המקומי. פגישות אלו הדגישו את מעמדו הרם של הראשון לציון לא רק כסמכות רוחנית, אלא כדמות בעלת השפעה בינלאומית המייצגת את העם היהודי בתפוצות.

שיאו של המסע נרשם בקהילת "ספרא" במיאמי. לאחר שיעור הלכתי מעמיק בהשתתפות עשרות רבני קהילות ואברכים, הטיל הרב משימה כבירה: הקמת בית דין חדש לקהילות הספרדים בפלורידה. בית הדין, שיוקם בשיתוף כלל רבני הקהילות ובראשות הדיין הגאון הרב אברהם דדון, צפוי להוות כתובת הלכתית עליונה לכלל ענייני הדין, הגיטין והאישות במדינה. "זהו נדבך נוסף בביצור חומות הדת," הסבירו בקהילה המקומית, "הראשל"צ לא רק בא לחזק במילים, אלא קבע עובדות בשטח שישפיעו על הדורות הבאים".

נושא החינוך עמד בראש מעייניו של הראשל"צ לאורך כל ימי הביקור. בכנס ענק של ארגון "חזק", בהשתתפות כ-1,000 איש, נשא הרב משא מרכזי בו שיבח את הפעילות להעברת ילדים מבתי ספר ציבוריים למוסדות חינוך יהודיים.

בביקוריו במוסדות החינוך "אור תורה", "חב"ד LEC" ״זוקר״ והאקדמיה ליהדות JLA, עבר הרב בין הכיתות, שוחח עם התלמידים וחיזק את רוחם.

לשבת קודש הגיע הרב לקהילת "גולדן ביץ'" בראשות הרב שי עמר. המונים מכל רחבי פלורידה נהרו לעיר כדי לזכות ולהסתופף בצלו של הראשל"צ שיעוריו, שעסקו בנושאי הקירוב והאחריות ההדדית, משכו קהל עצום שצבא על דלתות בית הכנסת.

הביקור ההיסטורי נחתם בתחושת התעלות כבירה, כאשר יהדות פלורידה כולה חשה מחוזקת ומלוכדת סביב הנהגתו של הראשון לציון, הממשיך להניף את דגל התורה וההלכה בכל קצווי תבל.