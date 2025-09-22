שעות ספורות קודם התקדש יום הדין – יום ראש השנה, נשא ראש מוסדות "כסא רחמים" הגה"צ הרב צמח מאזוז משא חיזוק והתעוררות בדברים שאמר במסגרת שיעורו השבועי מידי יום ראשון. בדבריו התייחס הגר"צ לחובת ועוצמת התפילה ביום ראש השנה, ועד כמה השפעתה על כל השנה כולה. זאת בצל ולצד מאורעות השנה האחרונה - שנת תשפ"ה אותם איש לא דמיין ולא העלה על דעתו. ובהם ועל כולם פטירת אחיו מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל.

"אנחנו עומדים כמה שעות ספורות לפני ראש השנה, שיבוא עלינו לטובה ולברכה ועל כל עם ישראל בכל מקום שהם, אמן" פתח הגר"צ את דבריו, ואמר "הימים הבאים נקראים בדברי חז"ל - "ימים נוראים". למה נקראים "ימים נוראים"? מפני שבימים האלה הקב"ה קובע כל מה שיקרה במשך השנה, אם לטוב ואם למוטב".

"לא חשבנו" הוסיף הרב צמח, "שראש השנה הזה, מר אחי מרן ראש הישיבה, לא יהיה איתנו! אנחנו הסתמכנו הרבה על הברכה של האדמו"ר הקדוש בבא סאלי זצ"ל, שהוא בירך אותו שיזכה לראות פני המשיח. נשעננו והסתמכנו על זה, מפני שידענו "פה קדוש בירך". אבל לא זכינו. הדור לא היה מספיק זכאי!".

"ימים נוראים, ימים לא פשוטים! לפני כשבוע מחבל רשע אחד הרג ששה יהודים צדיקים. וחיילים - עברנו את ה-900 חיילים חללים, השם יקום דמם. מי צפה כל זה? מי ידע את כל זה? כל זה נגזר ביום ראש השנה!".

הגר"צ המשיך "ולצד השני גם כן. נסראללה החזק הזה שישב למעלה משלושים שנה על כיסאו, והיתל בנו, והרג בנו וטבח בנו. האם הוא חשב שראש השנה הזה הוא לא יראה? האם הוא חשב שבראש השנה הזו ישחקו עצמותיו בגהיני גהינם? הוא לא חשב! הקב"ה בראש השנה תשפ"ה ככה החליט. סינוואר ימח שמו וזכרו, היה אסור בבית הסוהר כאן בישראל, וחלה במחלה הקשה, והמדינה טיפלה בו ושילמה בשבילו שיתרפא. ואז הוא החליט, כאשר שחררו אותו לעזה, להשיב רעה תחת טובה, הוא ואחיו. כל אלה, הם לא חשבו שבראש השנה תשפ"ו ישחקו עצמותיהם בגהינם".

"סוריה, שהייתה המדינה הכי קשה איתנו, מי חשב שהם עכשיו מעוניינים לעשות שלום איתנו? בזמנו היה להם תנאי: "בתנאי שאסאד ישכשך את רגליו בכנרת"... הנה ברוך ה', עכשיו הוא משכשך את רגליו בקור של רוסיה... ולפני שהוא ברח, הוא הודיע לישראל את כל מחסני הנשק החבויים שם בסוריה תמורת זה שייתנו לו לעוף לרוסיה בלי שישיגו אותו. מי חשב? אבל הקב"ה "כי ה' דיבר טוב על ישראל" (במדבר י', כ"ט). הקב"ה ראה את התפילות שהתפללו עם ישראל ביום ראש השנה תשפ"ה. אחרי הטבח הנורא שהיה בשמחת תורה תשפ"ד, אז עם ישראל הכיר את הקב"ה יותר. רבים מאוד זכו וחזרו בתשובה לאבינו שבשמים. והקב"ה אוהב אותנו, נותן לנו סטירה כדי לעורר אותנו. והקב"ה נותן לנו הרבה סוכריות".

"יהי רצון" הוסיף הגר"צ לסיום, "שנזכה להתפלל טוב בראש השנה ויום הכיפורים הבאים לקראתנו לשלום, ונזכה כל עם ישראל. לשנה טובה ומבורכת כתיבה וחתימה טובה".

"לא בחינם הימים האלה נקראים "ימים נוראים". "ימים נוראים" בהם קובעים לכל אדם ואדם - מה יהיה איתו בשנה הבאה. מדינות - מה יהיה איתם בשנה הבאה. אנחנו אומרים במוסף של יום ראש השנה "ועל המדינות בו יאמר: איזו לחרב, איזו לשלום. איזו לרעב, איזו לשבע. ובריות בו יפקדו". אדם, כל אדם ואדם באופן אישי, הקב"ה דן אותו מה יהיה איתו בשנה הזאת, ימים נוראים!" חתם הגאון הרב צמח את דבריו.