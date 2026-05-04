שנה אחר שנה, הילולת רשב"י במירון מלווה באסונות, מניעות, הגבלות וסערות. הציבור שואל "למה?", וכעת – הגאון הרב בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים והמקובלים בדורנו, שם את האמת על השולחן מבלי למצמץ.

קישור לפרק המלא של יתגדל עם הגרב"צ מוצפי בראיון נדיר ומרתק ליוסי עבדו בתוכנית "יתגדל ויתקבל" מבית כיכר השבת, נשאל הרב מדוע יש כל כך הרבה קשיים להגיע לרשב"י בשנים האחרונות. "יש לי בלב הרבה מחשבות, אבל אני מעדיף לשתוק," פתח הרב, אך הכאב גבר והוא המשיך

הרב מוצפי על ההילולה במירון: "זה נהיה כמו גן ילדים - רבי שמעון לא אוהב את זה". מתוך התוכנית 'יתגדל ויתקבל' ' עם יוסי עבדו בכיכר השבת'.

"הפכו את ההילולה לגן ילדים של מאבקי כבוד. כל אחד צועק 'ההדלקה של הרב שלי!'. רשב"י סלד מכבוד כל ימיו. כשמחפשים כבוד ומעמד במקום קדושה — רשב"י שואג כארי בתוך המערה ואומר למעלה: אני לא רוצה את זה!", מבהיר הגאון רבי בן ציון מוצפי בריאיון מצולם ל'כיכר השבת'.

הפוסק הגאון רבי בן ציון מוצפי בשיחה נדירה ל'כיכר השבת' ( צילום: שמואל אריה )

הסוד האפל של הכביש למירון: אזהרה לכהנים

אם חשבתם שהצרות מסתיימות בהר עצמו, הרב מוצפי מטיל פצצה היסטורית שמדירה שינה מעיניהם של כהנים רבים. לדבריו, הכביש המודרני שעליו אנחנו מטפסים כיום עם הרכבים לא היה קיים בתקופת האר"י והמקובלים.

"הגנרל אלנבי הבריטי חרש בית קברות יהודי שלם רק כדי לסלול את הכביש הזה," זועק הרב. "כל הכביש לציון נסלל על גבי קברים! ישנה תשובה מפורשת מבית הדין של צפת מלפני 110 שנים, שמזהירה חמורה כהנים שלא לעלות בדרך הזו."

יוסי עבדו בשיחה נדירה עם הפוסק הגאון רבי בן ציון מוצפי ( צילום: שמואל אריה )

הפוסק הגאון רבי בן ציון מוצפי בשיחה נדירה עם יוסי עבדו ( צילום: שמואל אריה )

ההוכחה הדרמטית: הרמב"ם פסק מתוך ספר הזוהר

רגע נוסף בראיון מנפץ מיתוס של מאות שנים. מול הטענות שהרמב"ם התנגד לקבלה ולא הכיר את ספר הזוהר, הרב עונה בביטול: "אלו בדיות של פרשנים מאוחרים ועמי ארצות. בתקופתו קראו לזה 'מדרש רשב"י', והרמב"ם פסק משם הלכות רבות. למשל, ההלכה ש'כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה' – זה לא מופיע בגמרא! זה רק בזוהר. יש כ-200 מקומות שהרמב"ם פוסק הלכות מפורשות שנמצאות אך ורק בזוהר הקדוש."

הסודות של רשב"י | הפוסק הגאון רבי בן ציון מוצפי בשיחה נדירה ליוסי עבדו - צילום: שמואל אריה | עריכה: ידידיה כהן

במהלך הראיון המלא, הוא חושף כיצד רשב"י ראה את רדיפת לומדי התורה של ימינו מילה במילה, מציב 3 תנאי ברזל לגיוס חרדים לצה"ל ("אפס פריצות ואוכל מהדרין"), עונה לבג"ץ ("הפרפורים האחרונים של כוחות הטומאה"), ומסביר איך המשיח יזהה אותנו באחרית הימים אך ורק לפי הריח.

