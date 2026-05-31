"הגיע הזמן": מהלך תקדימי של הממשלה להנצחת רבי נחמן מברסלב

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק של ח"כ אליהו רביבו (הליכוד) להקמת מרכז ממלכתי להנצחת זכרו ומורשתו של רבי נחמן מברסלב.

מדובר במהלך תקדימי, שבמסגרתו תעניק מדינת ישראל לראשונה הכרה ממלכתית מוסדרת למורשתו של רבי נחמן - מהדמויות הרוחניות המשפיעות והמשמעותיות ביותר בעולם היהודי, שתורתו ממשיכה להוות מקור השראה למאות אלפי יהודים בארץ ובעולם גם יותר ממאתיים שנה לאחר פטירתו.

על פי הצעת החוק יוקם מרכז ייעודי שיפעל לשימור, תיעוד, מחקר והנחלת מורשתו של רבי נחמן לדורות הבאים, תחת אחריות משרד התרבות והספורט ובפיקוח ציבורי.

יוזם ההצעה ח"כ אליהו רביבו מסר כי "רבי נחמן מברסלב הוא לא רק דמות היסטורית, אלא מקור חי של אמונה, תקווה והשראה עבור מאות אלפי מאמינים בארץ ובעולם. הקמת המרכז היא הכרה במורשת שממשיכה להשפיע גם כיום על החברה הישראלית ועל העם היהודי כולו. עבורי באופן אישי רבי נחמן הוא מקור השראה שמלווה אותי יום יום בעשייה הציבורית ובשליחות למען עם ישראל".

חשד למעשים חמורים: מורה חרדי מבית ספר בצפון הארץ נעצר נחמן שטרנהרץ | 16:22

רב העיר אומן, הרב יעקב ג’אן, בירך על היוזמה ואמר: “הגיע הזמן שמדינת ישראל תעניק הכרה ממלכתית ראויה למורשתו של רבי נחמן מברסלב. מדובר בדמות רוחנית שהשפעתה חוצה מגזרים וקהילות, בארץ ובעולם. אני מברך את ח”כ אליהו רביבו על קידום המהלך החשוב, ומאמין שהקמת המרכז תסייע להנחיל את תורתו, ערכיו ומסריו של רבי נחמן לדורות הבאים. הגיע הזמן שינציחו את רבי נחמן בכל מקום הראוי לכך, למען כלל עם ישראל.