חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון רבי אברהם סלים, ראש ישיבת מאור התורה, התייחס בדברים חריפים על מאבק הגיוס, תוך שהוא תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון. את הדברים אמר הגר"א סלים בשיחה שמסר לתלמידיו בישיבת 'מאור התורה'.

"יש הרבה בני ישיבות שמאוד כועסים על הנציגים וטוענים שהם לא עושים כלום. זה לא נכון!", הבהיר ראש הישיבה בפני תלמידיו. "הנציגים משתדלים, אני יודע! גם בעבר וגם היום, הם מחפשים כל דרך להסדיר את מעמדם של לומדי התורה".

הגר"א סלים המשיך ותקף בחריפות את מערכת המשפט והיועצת המשפטית: "היועמשי"ת ושופטי בג"ץ משתפים פעולה ונלחמים בכל דרך. היועמש"ית זאת איזבל בת זמננו ובג"צ זה ירבעם בן נבט. הם חברו יחד עם השמאל והם רודפים את לומדי התורה".

דבריו של הגר"א סלים מצטרפים לגל הביקורת החרדית על היועצת המשפטית לממשלה, שמואשמת בקרב הציבור החרדי בסיכול מכוון של ניסיונות להסדיר את מעמד לומדי התורה. כזכור, יו"ר ש"ס אריה דרעי טען היום כי "היועמש"ית האנרכיסטית המודחת עשתה הכל כדי לטרפד את החוק".

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ראש הישיבה התייחס גם לנושא ההפגנות והמחאות שמתקיימות בעקבות מאבק הגיוס, והעביר מסר לתלמידיו: "ההפגנות והמחאות, מה שהולך ברחוב, זה לא מועיל, זה מזיק! וזה מוציא לגמרי מהלימוד".

הגר"א סלים הזהיר מפני ההשלכות החינוכיות של השתתפות בהפגנות: "כשאדם מתרגל לאלימות זה לא טוב, זה מפריע לו לאישיות שלו. צריך לעשות השתדלות, אם זה לבקר או לדבר בטלפון, אבל להשתדל כמה שאפשר להיות צמוד להוראות של הרבנים".