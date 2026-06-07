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"איזבל בת זמננו": המתקפה החריפה של חבר מועצת חכמי התורה נגד היועמ"שית

חבר מועצת חכמי התורה הגר"א סלים מגבה את נציגי ש"ס במאבק על חוק הגיוס ועולה להתקפה: "היועמש"ית זאת איזבל בת זמננו ובג"צ זה ירבעם בן נבט" | צפו (חדשות חרדים)

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הגר"א סאלים במתקפה נגד היועמ"שית
הגר"א סאלים במתקפה נגד היועמ"שית

חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון רבי אברהם סלים, ראש ישיבת מאור התורה, התייחס בדברים חריפים על מאבק הגיוס, תוך שהוא תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון. את הדברים אמר הגר"א סלים בשיחה שמסר לתלמידיו בישיבת 'מאור התורה'.

"יש הרבה בני ישיבות שמאוד כועסים על הנציגים וטוענים שהם לא עושים כלום. זה לא נכון!", הבהיר ראש הישיבה בפני תלמידיו. "הנציגים משתדלים, אני יודע! גם בעבר וגם היום, הם מחפשים כל דרך להסדיר את מעמדם של לומדי התורה".

הגר"א סלים המשיך ותקף בחריפות את מערכת המשפט והיועצת המשפטית: "היועמשי"ת ושופטי בג"ץ משתפים פעולה ונלחמים בכל דרך. היועמש"ית זאת איזבל בת זמננו ובג"צ זה ירבעם בן נבט. הם חברו יחד עם השמאל והם רודפים את לומדי התורה".

דבריו של הגר"א סלים מצטרפים לגל הביקורת החרדית על היועצת המשפטית לממשלה, שמואשמת בקרב הציבור החרדי בסיכול מכוון של ניסיונות להסדיר את מעמד לומדי התורה. כזכור, יו"ר ש"ס אריה דרעי טען היום כי "היועמש"ית האנרכיסטית המודחת עשתה הכל כדי לטרפד את החוק".

ראש הישיבה התייחס גם לנושא ההפגנות והמחאות שמתקיימות בעקבות מאבק הגיוס, והעביר מסר לתלמידיו: "ההפגנות והמחאות, מה שהולך ברחוב, זה לא מועיל, זה מזיק! וזה מוציא לגמרי מהלימוד".

הגר"א סלים הזהיר מפני ההשלכות החינוכיות של השתתפות בהפגנות: "כשאדם מתרגל לאלימות זה לא טוב, זה מפריע לו לאישיות שלו. צריך לעשות השתדלות, אם זה לבקר או לדבר בטלפון, אבל להשתדל כמה שאפשר להיות צמוד להוראות של הרבנים".

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3
מילים כדורבנות של מרן ראש הישיבה הגר"א סלים שליט"א כולנו, כל שלומי אמוני ישראל חייבים להתלכד סביב קריאתם של גדולי הדור המערכת המשפטית חצתה כל קו אדום ברדיפה שלה נגד עולם התורה והנציגים בכנסת חייבים לעמוד כחומה בצורה עם זאת החובה לשמור על הכללים ולא להיגרר למחאות אלימות ומזיקות היא תעודת הזהות של הצי
אלי
2
חזק וברוך לרב סלים מילים כבדות ושקולות המצב היום קשה מחפשים את לומדי התורה בכל פינה והיועמש"ית הזאת באמת מתנהגת כמו איזבל אבל הדרך שלנו היא דרך התורה בשקט בתבונה ובלי אלימות ברחובות שמקלקלת את הבחורים
צדקה
1
הגיע הזמן להניח את משקעי העבר ואת כל הפיצולים בצד כי הבית שלנו בסכנה קיומית כשגדולי הדור זועקים מול הרדיפה של בג"ץ אין לנו פריבילגיה לפזר קולות למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה הכוח היחיד שישמור על הישיבות הספרדיות זה התלכדות מוחלטת של כולנו בתוך ש"ס בשביל כבוד התורה
אחדות ספרדית תורנית

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