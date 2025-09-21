כיכר השבת
דמעות וזעקות

הראשל"צ בהספד מרטיט לבבות: רבי יעקב, אתה השליח ציבור של עולם התורה לפני הקב"ה

קולות בכי וזעקות שבר מילאו את האוויר אמש, במסע הלוויה קורע הלב של ראש ישיבות 'לב אליהו', הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל. אלפים ליוו את הצדיק למנוחות, והמומים מהאבידה הגדולה, פרצו בבכי עם דברי ההספד המרטיטים של הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, שזעק בכאב עמוק ובלב שבור, מעומק נשמתו: "רבי יעקב, אתה השליח ציבור של עולם התורה, תתפלל על בני הישיבות!" דברים אלו, שנאמרו בקול רועד ובזעקה צלולה, היכו בלבבות האלפים שהתכנסו לחלוק כבוד אחרון | צפו בתיעוד (חרדים)

הגר"ד יוסף מספיד את הגר"י זכריה זצ"ל (צילום: דוד חי - בצליל ובזמר)

קולות בכי וזעקות שבר מילאו את האוויר אמש, במסע הלוויה קורע הלב של ראש ישיבות 'לב אליהו', הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל. אלפים ליוו את הצדיק למנוחות, והמומים מהאבידה הגדולה, פרצו בבכי עם דברי ההספד המרטיטים של הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, שזעק בכאב עמוק ובלב שבור, מעומק נשמתו בדברו אל המנוח זצ"ל:

הגר"ד יוסף מספיד את הגר"י זכריה זצ"ל (צילום: באדיבות המצלם)

"רבי יעקב, אתה השליח ציבור של עולם התורה, תתפלל על בני הישיבות!"

"דווקא אתה שמסרת את נפשך, היית שליח הציבור של עולם התורה. אנחנו מבקשים ממך עכשיו, כשאתה עולה לשמים, שתמשיך להיות שליח הציבור של בני ציון המסולאים מפז, ותעתיר בעדנו שהקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את הגזירה הקשה. שהקדוש ברוך הוא יסיר את הקשיים והצער, שעולם התורה ימשיך לפרוח. רבי יעקב היית שליח ציבור כאן, תמשיך בעולם הבא גם, ותתפלל בעבור כל משפחתך והתלמידים, ושיצמחו מכאן גדולי ישראל שימשיכו את התורה לדורות הבאים."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר