קולות בכי וזעקות שבר מילאו את האוויר אמש, במסע הלוויה קורע הלב של ראש ישיבות 'לב אליהו', הגאון רבי יעקב זכריה זצ"ל. אלפים ליוו את הצדיק למנוחות, והמומים מהאבידה הגדולה, פרצו בבכי עם דברי ההספד המרטיטים של הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, שזעק בכאב עמוק ובלב שבור, מעומק נשמתו בדברו אל המנוח זצ"ל:

"רבי יעקב, אתה השליח ציבור של עולם התורה, תתפלל על בני הישיבות!"

"דווקא אתה שמסרת את נפשך, היית שליח הציבור של עולם התורה. אנחנו מבקשים ממך עכשיו, כשאתה עולה לשמים, שתמשיך להיות שליח הציבור של בני ציון המסולאים מפז, ותעתיר בעדנו שהקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את הגזירה הקשה. שהקדוש ברוך הוא יסיר את הקשיים והצער, שעולם התורה ימשיך לפרוח. רבי יעקב היית שליח ציבור כאן, תמשיך בעולם הבא גם, ותתפלל בעבור כל משפחתך והתלמידים, ושיצמחו מכאן גדולי ישראל שימשיכו את התורה לדורות הבאים."