הגאון רבי יגאל כהן, מגדולי מזכי הרבים וחבר מועצת הרבנות הראשית, מתייחס למעצרים של צעירים חרדים בחשד לריגול לטובת איראן ומפרסם אזהרה חריפה: "חוסו על חייכם – אל תשתפו פעולה עם האיראנים, כל צילום יכול להיות קטלני".

הדברים המלאים

אחים ואחיות יקרים!

בזמן האחרון פנו אלי אנשי ביטחון ואומרים לי שאנחנו בציבור החרדי שלנו, השומר תורה ומצוות, היהודי הכשר, פוגעים בעצמנו, על ידי זה שמבקשים האיראנים מרגלים, הם מבקשים מאנשים שיצלמו להם מקומות, שיעבירו נשקים ממקום למקום, וחס ושלום חס ושלום יש כאלה שמתפתים להם.

אני מתחנן אליכם, אין לכם חילול השם יותר גדול מזה כשרואים יהודי שומר תורה ומצוות שבוגד בעם שלו. זו בגידה בעם שלנו. הם רוצים להרוג מדענים, הם רוצים להכות בנו עין תחת עין, הם רוצים לפגוע בעם ישראל היקר ביותר, בנשמות יהודים.

אפילו צילום של מקום, זו סכנה. הם יכולים לכוון את הטילים שלהם למקומות האלה.

אני מבקש מכם, חוסו על חייכם. חילול השם. זה גם עניין המעצר שם, זה להרוס את החיים. זה מעצר של אסירים ביטחוניים, זה שב״כ שעוצר את אותם משתפי פעולה ויושבים בכלא עם מחבלים ביטחוניים. הוא יכול להגיע למקומות האפלים ביותר בהיסטוריה היהודית.

בבקשה אחים יקרים שלי, אהובים שלי! אל תשתפו פעולה, לא בכוונה ולא בלי כוונה.

אם חס ושלום אתם מקבלים הודעה באיזו שהיא דרך בעולם של איראנים שמבקשים מכם אפילו צילום, לצלם פארק, לא נוגעים בזה!! לא מתקרבים אליהם!! ומדווחים מיד למשטרה.

ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יתן לכם משאלות לבכם לטובה ולברכה, ישועות ונחמות. אמן כן יהי רצון.