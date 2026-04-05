כיכר השבת
"חוסו על חייכם" | צפו

הרב יגאל כהן באזהרה חריגה: "אל תשתפו פעולה עם איראנים – זו בגידה בעם שלנו"

על רקע מעצרים של צעירים חרדים בחשד לריגול לטובת איראן, הגאון רבי יגאל כהן באזהרה חריפה: "חוסו על חייכם – אל תשתפו פעולה עם האיראנים, כל צילום יכול להיות קטלני" | צפו (חרדים)

1תגובות
צפו בדברים של הגר"י כהן
צפו בדברים של הגר"י כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי
צפו בדברים של הגר"י כהן (צילום: שמעון ברדי)

הגאון רבי יגאל כהן, מגדולי מזכי הרבים וחבר מועצת הרבנות הראשית, מתייחס למעצרים של צעירים חרדים בחשד לריגול לטובת ומפרסם אזהרה חריפה: "חוסו על חייכם – אל תשתפו פעולה עם האיראנים, כל צילום יכול להיות קטלני".

הדברים המלאים

אחים ואחיות יקרים!

בזמן האחרון פנו אלי אנשי ביטחון ואומרים לי שאנחנו בציבור החרדי שלנו, השומר תורה ומצוות, היהודי הכשר, פוגעים בעצמנו, על ידי זה שמבקשים האיראנים מרגלים, הם מבקשים מאנשים שיצלמו להם מקומות, שיעבירו נשקים ממקום למקום, וחס ושלום חס ושלום יש כאלה שמתפתים להם.

אני מתחנן אליכם, אין לכם חילול השם יותר גדול מזה כשרואים יהודי שומר תורה ומצוות שבוגד בעם שלו. זו בגידה בעם שלנו. הם רוצים להרוג מדענים, הם רוצים להכות בנו עין תחת עין, הם רוצים לפגוע בעם ישראל היקר ביותר, בנשמות יהודים.

אפילו צילום של מקום, זו סכנה. הם יכולים לכוון את הטילים שלהם למקומות האלה.

אני מבקש מכם, חוסו על חייכם. חילול השם. זה גם עניין המעצר שם, זה להרוס את החיים. זה מעצר של אסירים ביטחוניים, זה שב״כ שעוצר את אותם משתפי פעולה ויושבים בכלא עם מחבלים ביטחוניים. הוא יכול להגיע למקומות האפלים ביותר בהיסטוריה היהודית.

בבקשה אחים יקרים שלי, אהובים שלי! אל תשתפו פעולה, לא בכוונה ולא בלי כוונה.

אם חס ושלום אתם מקבלים הודעה באיזו שהיא דרך בעולם של איראנים שמבקשים מכם אפילו צילום, לצלם פארק, לא נוגעים בזה!! לא מתקרבים אליהם!! ומדווחים מיד למשטרה.

ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יתן לכם משאלות לבכם לטובה ולברכה, ישועות ונחמות. אמן כן יהי רצון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (65%)

לא (35%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
זה לא פסיק רישא הרב נחמד מדי לבריות..
יוסף

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר