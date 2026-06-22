אירוע חמור ומזעזע של חבלה, השחתה וונדליזם קשה התרחש בבית כנסת ברמת גן, והוא מעורר סערה אדירה, כאב עמוק וזעם רב בקרב התושבים והנהגת העיר.

מתפללי בית הכנסת "מנחת חובב" ברחוב השר משה, המהווה מגדלור של תורה, תפילה וקהילה מרכזי בסביבתו, הגיעו השבוע למקום וחשכו עיניהם: הם נדהמו לגלות הרס משמעותי ומחריד שבוצע במבנה הקדוש.

על פי הממצאים בשטח, אלמונים השליכו בלוק כבד וניפצו לרסיסים את שמשות הכניסה של בית הכנסת, תוך שהם גורמים לנזק כבד למבואת הכניסה ולפתחו של המקום המקודש.

בסביבת בית הכנסת מבהירים השבוע בשיחה עם 'כיכר השבת' כי הכתובת הייתה על הקיר, וכי לא מדובר באירוע בודד. "האלימות וההסתה מחלחלות לשטח", אומרים המתפללים בכאב. "רק לפני כחודש ימים עקרו מכאן מזוזה, ועכשיו עלו שלב, עובר אורח פשוט זרק בלוק במטרה לנפץ ולהרוס את הקודש. לא נאפשר לקומץ קיצוני ואלים לפגוע במרקם החיים ובציפור הנפש שלנו".

משטרת ישראל פתחה בחקירה תוך איסוף ממצאים, פורנזיקה וראיות מהזירה, ובמקביל החלו בימים אלו עבודות דחופות להתקנת מצלמות אבטחה היקפיות באזור. יחד עם זאת, נכון לעכשיו אין בידם קצה חוט לגבי זהות המבצעים.

בתוך כך, זעם עצום מופנה מצד המתפללים כלפי הנהלת העירייה והעומד בראשה, על מה שהם מגדירים כ"איפה ואיפה" מקוממת בטיפול באירועים בעיר.

אחד המתפללים הקבועים במקום התבטא בכאב חריף בפני 'כיכר השבת' על אזלת היד המכוונת, לדבריו: "לפני כמה ימים, מישהו הוריד באזור דגל מסוים שאינו תואם את רוח התורה והיהדות. באותו רגע, ראש העיר 'הזדעזע' עד עמקי נשמתו, רץ לתקשורת, והורה באופן חסר תקדים להתקין דגלים מאותו הסוג בכפליים בכל רחבי האזור של בית הכנסת".

"והנה עכשיו", מוסיף המתפלל בזעם, "כשמדובר בחילול הקודש אמיתי, בניפוץ שמשות של בית השם, בפגיעה פיזית קשה במבנה דת, פתאום יש דממה מוחלטת מכיוון העירייה. אף אחד לא מזדעזע, אף אחד לא רץ להצהיר הצהרות.