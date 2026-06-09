סירב להתייאש: סודו של הרבי מליובאוויטש | צפו

אחרי תלונות רבות של עם ישראל על משה ואהרן, מורה השם לערוך את מבחן המטות - כל נשיא שבט בעם יביא מקל אל המשכן והמטה אשר יבחר בו האלוקים, יפרח.

זה סיפור תמוה: איך הנס הזה אמור לשכנע את העקשנים שכבר ראו הכל? מדוע שמקל פורח ישכנע אותם יותר מהאדמה שפערה את פיה או מהאש שכילתה את מקטירי הקטורת? ובכלל, למה מכל הניסים שבעולם בחר השם במקל מוציא פירות כדי להוכיח את מנהיגותו של אהרן?

פריחת המטה לא נועדה כדי להוכיח מיהו הכהן הגדול, אלא כדי לספר מהו תפקידו. כדי להראות מהי מנהיגות יהודית אמתית. כדי להמחיש את גדולתו של המנהיג, אך יותר מכך - את גדולת עמו.

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מרגש לפרשת קרח, לקראת יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש שחל בג' בתמוז.