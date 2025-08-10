התרגשות בעולם התורני: פרות אדומות הגיעו לבנימין

היסטוריה נרשמה באתר "שילה הקדומה" שבבנימין כאשר לראשונה הובאו ארבע פרות אדומות כשרות, אשר הגיעו היישר ממדינת טקסס שבארצות הברית והן מוצגות כעת באתר בבנימין.

מדובר למעשה בהתרגשות חסרת תקדים בעולם ההלכה כאשר מזה שנות דור עקבו רבנים ופוסקי הלכה אחר מציאת פרה אדומה כשרה לפי הסימנים המובאים בתורה הק'. כעת, לאחר מאמצים רבים נמצאו ארבע פרות אדומות כשרות למהדרין אשר הובאו ארצה.

רבנים, פוסקי הלכה ואדמורי"ם אשר נחשפו לידיעה המרגשת ביקשו אף לראות במו עיניהן את הפרות בכדי להכין את עצמם לקראת ביאת המשיח אז ייטהרו כולם באמצעות אפר הפרה האדומה.

באתר "שילה הקדומה" בבנימין מציינים כי במהלך ימי בין הזמנים האתר פתוח לרווחת המוני המבקרים והסיור בו מותאם במיוחד למשפחות ויחידים מהמגזר החרדי.

באתר ניתן ליהנות מלגעת בפיסות ההיסטוריה, האתר בו עמד המשכן לפני שנות דור כמו גם המקום בו נשאה חנה את תפילתה המרגשת לזכות בפרי בטן. במקום אך ניתן ליהנות מסדנאות מיוחדות ואטרקציות לילדים, להורים ולמשפחה החרדית.

מידי שנה בימי בין הזמנים אלפים מהמגזר החרדי פוקדים את המקום. המקום מעביר למעשה בצורה הטובה ביותר את ההיסטוריה הקדומה ואת אחיזת אבותינו במקום קדום זה בבנימין.

במהלך ימי בין הזמנים בנוסף למיצג החדש של הפרות האדומות, ייהנו המבקרים מסיור בעיר העתיקה בה שכן המשכן ומסדנת עתיקות חווייתית. במהלך הסיור יצפו המבקרים במיצגים מרשימים כמו הולוגרמת המשכן – מיצג תלת ממדי מרהיב המציג את המשכן וכליו באופן מוחשי, ובמיצג מגדל הרואה – סיפורי הנביאים שהתרחשו בשילה בימי חנה ושמואל הנביא.

בסיור אף ייחשפו המבקרים עתיקות מימי אבותינו ומנהרה מתקופת החשמונאים בה יוכלו הילדים לזחול. הסיור מסתיים בתפילה נרגשת במקום המשכן – המקום בו התפללה חנה, המקום הידוע בסגולותיו. באזור שילה אפשר ליהנות מאטרקציות רבות מותאמות לציבור החרדי – בציר והכנת מיץ ענבים, סיורי טרקטור ועגלה, ג'יפים, מעיינות, חוות ועוד.

יצוין כי במהלך ימי בין הזמנים צפויים לפקוד את האתר ההיסטורי רבנים ואדמורי"ם אשר יבקשו לחזות בפלא פרות האדומות ואף ישאו תפילה במקום בו נשאה חנה את תפילתה לזכות בפרי בטן. המקום נחשב למקום תפילה מסוגל ורבים ראו בו ישועות למעלה מדרך הטבע.