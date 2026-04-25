כיכר השבת
"יש הסתה נגד בני התורה"

הראשון לציון: דווקא עכשיו שרוצים להחריב את עולם התורה היה ראוי להביא את נשיא ארגנטינה ל'חברון'

הראשון לציון הגר"י יוסף גיבה את ביקור נשיא ארגנטינה בישיבת חברון | הגאון רבי יוסף חברוני כובד למסור את השיעור המקדים ולאחר מכן התבטא הראש"ל: "דווקא עכשיו שיש הסתה נגד בני התורה, ראוי שנשיא ארגנטינה יבוא וישבח את תלמידי הישיבות | הגר"י יוסף הוסיף: "איך כיפת ברזל הצליחה ליירט את הטילים מאיראן ולבנון?  בזכות תלמידי הישיבות" | צפו בדברים (חרדים)

2תגובות
צפו בדברי הראש"ל
צפו בדברי הראש"ל | צילום: צילום: דר וסוחרת
צפו בדברי הראש"ל (צילום: דר וסוחרת)

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, יצא הערב (מוצאי שבת) בגיבוי מלא לביקור נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי בישיבת חברון, בצל הביקורת שהושמעה על הביקור.

הגאון רבי יוסף חברוני, ראש ישיבת חברון, כובד למסור את השיעור המקדים לפני שיעורו השבועי של הראש"ל בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים. בפתח דבריו, התייחס לביקור הנשיא הארגנטינאי בישיבה, תוך שהוא מגבה את הנהלת הישיבה.

"תורת ישראל". מיליי בישיבת חברון (צילום: יהודה גרנובסקי)

"השבוע היה אצלו בישיבה אחד, נשיא של מדינה של 90 מיליון אזרחים, יהודי לעתיד", פתח הראש"ל את דבריו. "הוא התפעל מאוד מבני הישיבות".

הראשון לציון הדגיש את חשיבות הביקור דווקא בתקופה זו: "דווקא עכשיו שיש הסתה גדולה מאוד נגד בני התורה, הסתה של אנשים של שונאי דת, הם רוצים להרוס את עולם התורה, כך אמר עורך דין אחד לשופטים, הם רוצים להחריב את העולם התורה".

"והנה מגיע נשיא מדינה ותראו אותו איך שהוא משבח את בחורי הישיבות, איך הוא מתרגש", המשיך . "דווקא עכשיו היה ראוי שהוא יבוא וישבח את תלמידי הישיבות ויידעו זה עם ישראל".

בהמשך דבריו, התייחס הראשון לציון לזכות תלמידי הישיבות בהגנת המדינה: "איך כיפת ברזל הצליחה ליירט את הטילים מאיראן ולבנון? היה צריך להיות חורבן. בזכות מה יירטו אותם? - נכון - החיילים הם שליחים של הקב"ה - אבל זה בזכות תלמידי הישיבות".

הנשיא עם ראש הישיבה הגר"ד כהן

"אם לא היו בחורי ישיבות?", הבהיר הגר"י יוסף: "היו נופלים על בתים והורסים שכונות שלמות. מי שבאמת אוהב את החיילים צריך לדאוג שיהיו בני תורה גם כן".

בסיום דבריו, חיזק הראשון לציון את ראש הישיבה: "דווקא בתקופה כזו שיש כל כך הרבה הסתה, בא בג"צ, כל שונאי הדת, דווקא עכשיו שמגיע נשיא מדינה של גויים ומשבח את תלמידי הישיבות! חזק ואמץ לראש הישיבה".

יצוין כי נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ביקר השבוע בישיבת חברון במסגרת ביקורו בישראל, שם התפעל מבחורי הישיבה ומלימוד התורה. הביקור עורר ביקורת בחלקים מסוימים, אך זכה לגיבוי מלא מהנהגת עולם התורה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
שפתיים יישק משיב דברים נכוחים. כל הכבוד לרב שאומר את מה שצריך גם אם זה לא הכי נעים לשמוע
יוני
1
מהיכן לקח שיש שם 90 מליון אזרחים . יש שם בערך חצי מזה כ 45 מליון. כנראה שיש שני ארגנטינה ובכל אחת 45 ( כפי שיש שני ארץ ישראל ושני יעקב אבינו כמבואר בתכלא דפלזון)
חיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר