הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, יצא הערב (מוצאי שבת) בגיבוי מלא לביקור נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי בישיבת חברון, בצל הביקורת שהושמעה על הביקור.

הגאון רבי יוסף חברוני, ראש ישיבת חברון, כובד למסור את השיעור המקדים לפני שיעורו השבועי של הראש"ל בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים. בפתח דבריו, התייחס הראשון לציון לביקור הנשיא הארגנטינאי בישיבה, תוך שהוא מגבה את הנהלת הישיבה.

"השבוע היה אצלו בישיבה אחד, נשיא של מדינה של 90 מיליון אזרחים, יהודי לעתיד", פתח הראש"ל את דבריו. "הוא התפעל מאוד מבני הישיבות".

הראשון לציון הדגיש את חשיבות הביקור דווקא בתקופה זו: "דווקא עכשיו שיש הסתה גדולה מאוד נגד בני התורה, הסתה של אנשים של שונאי דת, הם רוצים להרוס את עולם התורה, כך אמר עורך דין אחד לשופטים, הם רוצים להחריב את העולם התורה".

"והנה מגיע נשיא מדינה ותראו אותו איך שהוא משבח את בחורי הישיבות, איך הוא מתרגש", המשיך הגר"י יוסף. "דווקא עכשיו היה ראוי שהוא יבוא וישבח את תלמידי הישיבות ויידעו זה עם ישראל".

בהמשך דבריו, התייחס הראשון לציון לזכות תלמידי הישיבות בהגנת המדינה: "איך כיפת ברזל הצליחה ליירט את הטילים מאיראן ולבנון? היה צריך להיות חורבן. בזכות מה יירטו אותם? - נכון - החיילים הם שליחים של הקב"ה - אבל זה בזכות תלמידי הישיבות".