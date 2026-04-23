בצל סערת הבג"ץ: אלפי אברכים הסתערו על מבחני הרבנות

בתמונה שלא הותירה מקום לספק, אלפי אברכים מכל חוגי היהדות החרדית התייצבו היום במרכז הבחינות בבניני האומה בירושלים, במה שנראה כמענה המוחץ ביותר לפולמוס שאיים לשתק את מערך ההסמכה של הרבנות הראשית. לאחר חודשים של סערה משפטית סביב פסיקת בג"ץ שחייבה את המדינה לאפשר לנשים להיבחן, ולאחר קריאות להחרמה מצד פוסקים בכירים, הנבחנים הגיעו בגיבוי מלא של הרבנים הראשיים.

במהלך הביקור בהיכל הבחינות חשפו הרבנים הראשיים כי הם פועלים במשותף להובלת רפורמה במבנה המבחנים. הראשון לציון, הגר"ד יוסף, הדגיש כי בכוונתו לבצע שינויים שיגבירו את רמת העיון בלימוד ההלכה, עמיתו, הגר"ק בר, הוסיף כי השינוי המתוכנן נועד להיות קבוע לטווח של לפחות עשר שנים, כדי למנוע טלטלות תכופות במערכת ולאפשר לנבחנים אופק תכנוני ברור בלימודיהם. הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף: "אנחנו זוכים היום שיש לנו למעלה מאלף נבחנים ביום, ובכל המועד כמעט ארבעת אלפים. בחישוב שנתי אנחנו מגיעים לכמעט 12 אלף נבחנים - לימוד ההלכה הולך ומתרחב. אני מקווה שתוך לא הרבה זמן האולמות הללו לא יספיקו להכיל את האלפים שלומדים ברמה גבוהה מאוד. לא ניתן שלימוד ההלכה ייחלש, אלא אדרבה - כן ירבה וכן יפרוץ". הגאון רבי קלמן בר אמר: "הגדלות של מבחנים היא הכרחית. רוב העולם צריך לדעת שאי אפשר לבדוק הישגים ללא בחינות. כשאדם יודע שהוא נבחן והוא צריך לחזור על החומר, הלימוד הוא הרבה יותר טוב והידע נשאר אצלכם. הניצחון הוא שלכם. אולי המבחן הבא יהיה כבר באצטדיון טדי כדי שיהיה מקום לכולם". "ספאסט נישט" | בין שאלות נוקבות לאטימות ריגשית - האם לציבור החילוני מגיע לקבל תשובות? דני שפיץ | 15:21 המהלך הדרמטי שהוביל לקיום המבחנים נרשם לפני חודשיים בשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, אל מול הרבנים שקראו בחריפות נגד פתיחת הבחינות לנשים בניגוד לדעת תורה, הבהיר הגר"ד יוסף כי האחריות מוטלת על כתפי הרבנות. "אף אחד לא ילמד אותי השקפה", הצהיר בנחרצות, "אנחנו לא נוותר על קוצו של יוד, אבל אני קורא לכולם לגשת למבחנים ולקדש שם שמים".

הראשון לציון הוסיף בדבריו כי אביו, מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, מסר נפשו על לימוד ההלכה והפצתה בקרב עם ישראל. "המטרה שלנו היא להמשיך ולהגדיל תורה ולאדירה", ציין, תוך שהוא מדגיש את חשיבות המשך מערך ההסמכה למרות האתגרים.

במהלך סיור שערכו היום הרבנים הראשיים במתחם הבחינות, הם עמדו מקרוב על העמל הרב של אלפי הנבחנים.

רפורמה לעשור הקרוב: יציבות ועיון

הרבנים הראשיים בישרו לנבחנים כי הם פועלים יחד על שינוי מבני במערך הבחינות. נשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי קלמן בר, הדגיש: "אנחנו עובדים על שינוי שיהיה יציב לעשר השנים הקרובות. אי אפשר לבדוק הישגים ללא בחינות, והידע שאתם רוכשים בחזרה על החומר הוא הניצחון שלכם".

הרבנים הודו למנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן ולצוות מחלקת הבחינות על הניהול המקצועי תחת הלחץ הכבד. כידוע, הפולמוס סביב מבחני הרבנות החל לאחר שבג"ץ קבע כי יש לאפשר לנשים להיבחן במבחני ההסמכה, החלטה שעוררה התנגדות חריפה בעולם התורה.

הגרש"מ עמאר אמר בשיעורו השבועי לפני מספר שבועות: "עדיף שתתבטל הרבנות ולא לעשות מבחנים לנשים. נעשה רבנות פרטית כמו בחו"ל". עם זאת, ההחלטה של הרבנים הראשיים לקיים את המבחנים תוך שמירה על ערכי התורה זכתה לגיבוי רחב בעולם התורה, כפי שהוכח מההיענות המסיבית של האברכים.

יצוין כי במקביל לפולמוס סביב מבחני הרבנות, מועצת הרבנות הראשית יצאה לאחרונה במתקפה חריפה נגד החלטת בג"ץ לקיים דיון בעיצומה של שבת קודש, בהחלטה שתקפה את "השימוש הציני" במושג פיקוח נפש כדי לאפשר הפגנות.