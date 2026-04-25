כיכר השבת
הריאיון המלא | צפו 

"מי התיר לך?!" | הריאיון הסוער עם ר' אייל ציונוב המתהדר בגלימת הראשון לציון וטען שהוא המשיח

ר' אייל ציונוב שמתהדר בגלימת הראשון לציון התייצב לריאיון סוער באולפן 'כיכר השבת' • נשאל מי התיר לו לעלות להר הבית ולהגיע לטקס המשואות עם שירת נשים | מתי החל ללבוש את גלימת הראשון לציון והאם יפסיק לבקשת הרבנים הראשיים | הטענות להתחזות והפגיעה במעמד הרבנות הראשית • צפו (אקטואליה)

59תגובות
ר' אייל ציונוב, שמתהדר בגלימה ומצנפת הדומות לאלו של ומופיע בטקסים ממלכתיים, התיישב לריאיון סוער באולפן 'כיכר השבת' עם .

במהלך הריאיון נשאל ציונוב שאלות קשות בנוגע להתנהלותו ולבושו המעורר מחלוקת. בין השאלות המרכזיות שהועלו: מי התיר לו לעלות להר הבית, בניגוד מוחלט לפסיקת כל גדולי ישראל והרבנים הראשיים לדורותיהם, שקבעו כי מדובר באיסור כרת.

כמו כן, נשאל ציונוב מי התיר לו להגיע לטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, שם הייתה שירת נשים וריקודים מעורבים.

תחילת הריאיון סיפר ציונוב כיצד החל ללבוש את הגלימה. לדבריו, "תלמידיי קנו לי את הגלימה הזו כמתנה, התחלתי ללבוש את זה בפורים וראיתי שהקהל מאוד נהנה והתחבר לזה". הוא הוסיף כי מאז, לדבריו, הציבור מזמין אותו לשיעורי תורה ומבקש שיגיע עם הגלימה.

ציונוב הבהיר בריאיון כי "המטרה שלי היא לעשות שלום ואהבה, ובכל מקום שאני הולך אנשים עוצרים ושואלים, ואני אומר להם בפירוש: זה הרב אייל ציונוב, אני לא הראשון לציון".

ציונוב בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

הסערה פרצה לאחר שציונוב הופיע בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל, כשהוא לבוש בבגדי הראשון לציון. קהל רב ניגש אליו לקבל ברכה, בהנחה שמדובר בראשון לציון והרב הראשי לישראל בכבודו ובעצמו. התקרית עוררה גם שאלות ביטחוניות, שכן לא היה ברור כיצד הצליח להיכנס לטקס הממלכתי ולשבת במקום סמוך להנהגת המדינה.

בשב"כ הבהירו בתגובה כי ציונוב זוהה כבר בכניסתו לאירוע כ"כוכב רשת" ועבר בידוק מלא ככלל אורחי הטקס. גורם בשב"כ הדגיש ל'כיכר השבת' כי "בשום שלב לא נכנס למתחם המאובטח בו נמצא ראש הממשלה ובשום שלב לא נשקפה סכנה לרה"מ ושאר האישים המאובטחים בטקס". עוד צוין כי הזמנתו נעשתה על ידי הפקת האירוע.

ציונוב בטקס המשואות (צילום: מתוך שידור הטקס)

ברבנות הראשית לישראל בוחנים בימים אלו האם קיימת דרך משפטית לפעול נגד התופעה. גורם בכיר ברבנות מעריך כי הסיכויים לכך מוגבלים. "ההיסטוריה המשפטית מלמדת שאין באמת דרך למנוע מאלמוני ללבוש את בגדי הרב הראשי", אמר גורם בכיר ברבנות הראשית בשיחה עם 'כיכר השבת'.

שב"כהר הביתהראשון לציוןאייל ציונובישי כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (62%)

לא (38%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

50
אין עם מי לדבר, נעול המדומיין
עזוב
49
איפה נשמע כדבר הזה? לעלות להר הבית באיסור כרת, לשבת בשירת נשים, וכל זה כשהוא מחופש למרן הראשון לציון? זה לא אהבת ישראל, זה חילול השם בפרהסיה. הגיע הזמן שהציבור יפסיק לתת במה לכל מי שמחפש פרסום על גב התורה
הראל
48
שמישהו יסביר לו שפורים עבר לפני חודשיים. השלב הבא: הוא יכריז על הקמת מדינה בתוך הסלון שלו
אלון
הכוכב של הפיראט האדום
יבקש אחוזים על המכירות גם
47
דמוקרטיה
אלי
46
באברבנל הוא ימצא עוד כמה וכמה שטוענים שהם המשיח.
יהושע
שם יגידו זה משוגע, הוא לא יכול להיות פה!
מה פתאום!
45
יא ווארדי איזה גלימה איזה כנפיים זה לא רב זה אווירון תגיד לי ציונוב הגלימה הזאת מגיעה גם עם ביטוח צד ג'? אם אני לובש אותה אני מקבל הנחה בבורקס של סלוואדור
גואל
44
ווילי ווילי, מה זה הדבר הזה? אני ראיתי אותו בטלוויזיה וכמעט נישקתי את המסך חשבתי זה הבן של הרב עובדיה למה לצער אותנו ככה? תוריד את הבגד הזה בני זה עושה עין הרע וזה לא יפה לצחוק על רבנים
רחמים
43
לא העכבר גנב, אלא החור גנב
נותנים פרסומת חינם ועוד מכנים אותו "הרב"
42
למה אתם שואלים אותו ולא את כל הקבנים והעסקנים וכו שמתרוצצים שם בין הדגלים להם כן מותר ????הצביעות הזאת מגעילה
לא מבין
41
כל כך נסתרים, שהקב"ה גם לא יודע שהם צדיקים..
צדיקים נסתרים
ולכן הוא "לא יכול להגיד שמות"
ברור

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר