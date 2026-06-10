כיכר השבת
פרסום ראשון

הראשל"צ בביקורת מרומזת על יהדות התורה: "אנחנו הסכמנו, אחרים התנגדו"

הראשון לציון הגר"י יוסף במתקפה חריפה תוך ביקורת מרומזת על אגודת ישראל שהתנגדה לחוק גיוס בזמנו עם סנקציות ויעדים: "אולי בגלל זה רואים את כל המעצרים" | הדברים המלאים (חרדים)

10תגובות
(צילום: Chaim Goldberg/FLASH90)

הראשון לציון הגאון רבי התבטא הערב (רביעי) בחריפות תוך ביקורת מרומזת כלפי סיעת אגודת ישראל, שהתנגדה בזמנו בעבר לנוסח והסדרת מעמד תלמידי הישיבות עם סנקציות ויעדים.

"חבל מאוד שלא העבירו את חוק הסדרת מעמד בני הישיבות בחודש האחרון כשהליכוד כבר הסכים לשתף פעולה, אנחנו הסכמנו, ואחרים במפלגות החרדיות התנגדו", אמר הראש"ל. "אולי בגלל זה אנחנו רואים את כל המעצרים".

דבריו של הראשון לציון מגיעים על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים, כאשר המשטרה מעבירה בחורי ישיבה למשטרה הצבאית במסגרת מדיניות חדשה של המפכ"ל דני לוי.

כזכור, בעבר התנהלו דיונים סוערים בקואליציה סביב חוק הגיוס. בעוד שסיעת ש"ס ודגל התורה הביעו נכונות לקדם את החוק שהוצע, סיעת אגודת ישראל בראשות יו"ר הסיעה ח"כ התנגדה לנוסח, בעיקר בשל החשש מיעדים וסנקציות שנכללו בו.

בתוך כך היום עבר בכנסת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית, צעד שנתפס כניסיון לספק מענה חלופי לסוגיית מעמד תלמידי הישיבות. אולם לדברי הראש"ל, החוק שהוצע בעבר היה יכול למנוע את גל המעצרים הנוכחי.

יקרה היא מפז ומפנינים. ישיבת חברון (צילום: Aharon Krohn/Flash90)

דבריו החריפים של הראשון לציון משקפים את המתח הגובר בין הסיעות החרדיות בנוגע לאסטרטגיה הנכונה להתמודדות עם סוגיית הגיוס. בעוד שש"ס ודגל התורה סברו כי יש לקדם חוק שיעניק מעמד חוקי לתלמידי הישיבות גם במחיר של פשרות מסוימות, אגודת ישראל העדיפה להמתין לחקיקה מושלמת יותר.

יצוין כי בשנה שעברה הורה הראש"ל לתלמידי הישיבות לקרוע ולזרוק את צווי הגיוס שצה"ל שולח להם. "אני אמרתי שאם יגיע צו גיוס - לקרוע את זה, תקרעו את זה, תזרקו בתוך האסלה ותורידו את המים", אמר אז בהוראה מפורשת.

הרב יצחק יוסףחוק הגיוסאגודת ישראליצחק גולדקנופףמעמד בני הישיבות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
חכם עדיף מנביא...גם את החורבן של ימין מרן הציף לפני כשנתיים לפני כולם
וואוו
8
אני מודה שבעבר כעסתי על ש"ס והלכתי להצביע למפלגות אחרות אבל הרדיפה נגד הישיבות כשרואים את הבחורים שלנו נעצרים ברחובות בגלל עקשנות של פוליטיקאים אחרים מבינים שרק ש"ס עובדת עם שכל בבחירות הבאות אני חוזר להצביע ש"ס
חרדי ספרדי
7
עם חוק פשרות עדיף עכשיו המצב הקיים שכולנו נגד גיוס
משה
6
כמה חוכמה יש בדברי חכמים, הראש"ל צודק במאה אחוז וחבל שלא שמעו לו בזמן הנכון כשהיה אפשר להעביר חוק. העקשנות הזאת היא לא גבורה אלא טעות קשה, ועכשיו צריך להתפלל שהבחורים ישתחררו מהר מהמעצרים האלו.
חדד
בזמן הנכון הוא בכלל לא אמר את זה והוא התנגד לכל היעדים, רק עכשיו לפני הבחירות דרעי לוחץ אותו
שני
5
העקשנות של החסדים הורסת הכל. מליצמן ועד פרוש
חיים
4
עם יעדים לא נגמור עם זה הרשעים האלה רוצים 50%
דוד
3
על מה ייתנו הסכמה , הרי ”ההסדרה” כוללת סנקציות על בני הישיבות בעצמם, וכמו שאמר הגרמ”צ ברגמן שאי אפשר להסכים לזה כי זה גם רשעות וגם טפשות.
הבוחר בה’
2
לא הבנתי למה הוא לא שולח את תלמידיו לצבא? הוא גם אומר להם לא לעזור בבית כי הם עסוקים בלימוד? לא לעשות קניות? לא לשטוף? גם למדינה יש לעזור!!!!!
הבל וקין
1
גם עם חוק יש הרבה סנקציות ויעדים של 50%שלא היינו עומדים בזה אז זה סתם חוק ובסוף נידפק שהסכמנו 50% גם בני ישיבות החוק הבא יהיה 80% אז אסור לתת להם כלום.
נהוראי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר