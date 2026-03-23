מכירת חמץ אונליין: בואו למכור את החמץ בהידור רב

כמידי שנה, אתר "כיכר השבת" - האתר החרדי הגדול והמוביל בעולם, מאפשר לכם למכור את החמץ לקראת חג הפסח, בממשק מיוחד ומהודר - דרך הרבנות הראשית לישראל או דרך בד"צ 'שארית ישראל' (פסח)

כמדי שנה לקראת חג הפסח, אתר "כיכר השבת", האתר החרדי הגדול והמוביל בעולם, מאפשר לכם הגולשים, למכור את החמץ בצורה נוחה, בממשק ידידותי, נוח ומהודר - שנבנה במיוחד עבורכם, ובחינם.

את החמץ ניתן למכור דרך הרבנות הראשית לישראל - כאשר המכירה בפועל תתבצע על-ידי הרבנים הראשים לישראל הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי קלמן בר, או דרך רבני בד"צ "שארית ישראל".

יצוין, כי דרך בד"צ "שארית ישראל" ניתן למכור חמץ הן במכירת י"ג - שפוטר את המקומות המכורים מבדיקת חמץ והן במכירת י"ד.

המכירה דרך האינטרנט מיועדת לאלו שהזמן דוחקם ואין עתותיהם פנויות כדי למכור את החמץ באופן פיזי אצל הרבנים.

נשמע מצחיק
למכור בחינם
מכירת חמץ זו הזדמנות לשלם לרב שעושה את עבודתו נאמנה כל השנה, הרב כל השנה מקבל אנשים בשעות רבות ולנו לא יהיו כמה דקות להגיע אליו בערב פסח?
