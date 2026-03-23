מכירת חמץ אונליין: בואו למכור את החמץ בהידור רב

כמדי שנה לקראת חג הפסח, אתר "כיכר השבת", האתר החרדי הגדול והמוביל בעולם, מאפשר לכם הגולשים, למכור את החמץ בצורה נוחה, בממשק ידידותי, נוח ומהודר - שנבנה במיוחד עבורכם, ובחינם.

>> רוצים למכור את החמץ? - כנסו עכשיו <<

את החמץ ניתן למכור דרך הרבנות הראשית לישראל - כאשר המכירה בפועל תתבצע על-ידי הרבנים הראשים לישראל הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי קלמן בר, או דרך רבני בד"צ "שארית ישראל".

יצוין, כי דרך בד"צ "שארית ישראל" ניתן למכור חמץ הן במכירת י"ג - שפוטר את המקומות המכורים מבדיקת חמץ והן במכירת י"ד.

המכירה דרך האינטרנט מיועדת לאלו שהזמן דוחקם ואין עתותיהם פנויות כדי למכור את החמץ באופן פיזי אצל הרבנים.

'כיכר השבת' מאחל לכם פסח כשר וחג שמח!