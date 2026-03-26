כיכר השבת
שיעור עמוק בפלפול

הגר"ש אלתר הגיע לעודד | מאות בחורי רמות התלכדו למפגן של תורה

בעיצומה של מבצע 'שאגת הארי', הורה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לייסד ישיבת 'בין הזמנים' בחודש ניסן בשכונת 'רמות' בירושלים • ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר הופיע בהדרו למסור את שיעור הפתיחה לפני מאות הבחורים • צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

הגר"ש אלתר בשיחת הכנה לפסח (צילום: שימי דבורץ )

בצל המלחמה בארה"ק, מראות הוד של תורה בשכונת רמות בירושלים עיה"ק: השבוע נרשמה התרגשות רבה בקרב מאות עמלי תורה ותושבי השכונה הירושלמית, עם הגעתו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר למסור שיעור הכנה לקראת חג הפסח.

השיעור המיוחד נערך במסגרת ישיבת בין הזמנים "חדוותא דכלה". השנה, בצל המלחמה הקשה בארץ הקודש, קיבל המיזם משנה תוקף היות כי היוזמה להקמת סדרי הלימוד המיוחדים בשעות הערב הגיעה ישירות בהוראתו הברורה של ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו.

הגר"ד, שעוקב בדאגה אחר עולם התורה בצל המצב הביטחוני, ביקש באופן אישי לחזק את לימוד התורה דווקא בשעות אלו ובזמן בין הזמנים, כשהוא מגדיר זאת כחומת המגן האמיתית של עם ישראל.

במשך שעה ארוכה ריתק הגר"ש אלתר את הקהל העצום במשא תורני מעמיק, המשלב פלפול בסוגיות השעה בהלכות הפסח לצד דברי חיזוק והתעוררות. מאות הבחורים, המגיעים מכלל עולם הישיבות, מחברון ועד פוניבז' וכו' ישבו רתוקים וגמעו בצמא את דבריו.

1
מה הצורך בהגזמות המוכחשות מהתמונות?היכן רואים פה מאות?
ליפא
כנראה שאין אתה מאנ'ש של הגאון שליט'א
ישראל

עוד בחדשות חרדים

שיעור עמוק בפלפול

||
2

מסר מרעיד

||
2

הטור השבועי | פרשת צו

|

האזינו | כיכר FM

|

היא לא מהיהודים

||
2

התקבל באהבה

||
2

ההודעה המלאה

|

"בני מלכים" | חלק ראשון

||
2
ש

גם במלחמה

כיכר בשיתוף זה לזה|מקודם

סופר דאטה | צפו בפאנל

||
6
