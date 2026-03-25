כיכר השבת
מעטפת לבוגרי הישיבות

המהפכה השקטה בויז'ניץ | הוקמה מסגרת רשמית לאברכים עובדים

בחסידות ויז'ניץ השיקו השבוע את קבוצת לב ויז'ניץ המיועדת לאברכים העמלים לפרנסתם • בכנס היסוד שנערך באשקלון השתתפו עשרות אברכים ואנשי עסקים בוגרי החסידות • המטרה: שימור הזיקה לחסידות גם מחוץ לכותלי הכולל (חרדים)

הכינוס באשקלון (צילום: הערשי לינדנבוים)

בעוד שבחלק מהחצרות החסידיות נושא היציאה לעבודה נותר במידה רבה מחוץ לשיח הרשמי, בחסידות ויז'ניץ החליטו להרים את הכפפה. בהוראתו של האדמו"ר, הוקמה השבוע מסגרת ייעודית תחת השם "לב ויז'ניץ", המאגדת אברכים ובוגרי ישיבות של החסידות שיצאו לשוק העבודה ולעולם העסקים.

כנס היסוד של המיזם נערך באשקלון תחת הסלוגן חם ליבי. מטרת הקבוצה, כפי שהוצגה בכנס על ידי יו"ר הוועד משה רוטנברג, היא ליצור תחושת שייכות וחיבור להווי הויז'ניצאי גם עבור אלו שאינם נמצאים בבית המדרש לאורך כל היום.

במהלך הערב נערך פאנל מיוחד שהציף את ההתמודדויות היומיומיות של החסיד העובד, החל מהשמירה על הצביון החסידי במקום העבודה ועד לאיזון בין חיי המשפחה והקהילה לבין עולם העסקים. המשתתפים דנו בצורך בקהילה תומכת שמבינה את האתגרים הייחודיים להם.

התוכנית כללה גם פן העשרתי, כאשר פרופסור מרדכי קידר נשא הרצאה בנושא המאבק הביטחוני מול איראן בראי האמונה. בהמשך הערב נערכה פעילות חברתית לגיבוש הקבוצה בהנחיית דוד קליגמן, בליווי מוזיקלי של בעל המנגן חיים מאיר נוטוביץ שהגיע מארה"ב.

הקמת המסגרת נחשבת לצעד משמעותי בחסידות, המבקשת לתת מענה ממוסד לציבור העמלים לפרנסתם ולמנוע את התנתקותם מהשורשים החסידיים בעקבות היציאה למרחב העסקי. בסיום הכנס חולק למשתתפים שי לקראת חג הפסח

הכינוס באשקלון (צילום: הערשי לינדנבוים)
