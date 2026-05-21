תקרית חמורה של נהיגה פראית ועבירה על החוק תועדה לאחרונה ברחובות הבירה, כאשר נער צעיר נתפס רוכב על אופנוע מבלי להחזיק באישורים הנדרשים ותוך סיכון ממשי לחיי אדם.

במהלך פעילות אכיפה ממוקדת ויזומה שערכו שוטרי אגף התנועה של משטרת מחוז ירושלים, הבחינו השוטרים ברוכב אופנוע הנוסע בפראות על גבי מדרכה המשמשת הולכי רגל. נסיעה מסוג זה מהווה עבירה חמורה על חוקי התנועה, ויוצרת סכנה ברורה ומיידית למשתמשי הדרך ולעוברי האורח.

עם עצירתו של הרוכב, נדהמו השוטרים לגלות כי מדובר בקטין בן 14 בלבד. בבדיקה מקיפה שערכו הכוחות בשטח, התברר כי הנער נוהג בכלי הרכב המנועי ללא רישיון נהיגה, ואף מבלי שעבר אי פעם מבחן תיאוריה כפי שדורש החוק.

בנוסף לעבירות החמורות הללו, זיהו השוטרים ניסיון בוטה לשבש את עבודת האכיפה, כאשר התברר שלוחית הזיהוי של האופנוע הוסתרה וקופלה במכוון על מנת למנוע את זיהויו.