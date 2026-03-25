כיכר השבת
התקבל באהבה

חילק ממתקים לילדים; ראש עיריית ירושלים משה ליאון ביקר אצל מפוני ערד | צפו

מפוני העיר ערד שנקלטו במלון בעיר הקודש ירושלים, הופתעו השבוע מביקורו של ראש העיר משה ליאון • המפונים סיפרו על הקושי וההתמודדות, וזכו למעטפת של אוהלי תפילה, פעילויות בהפרדה וספרייה ניידת • ליאון הורה: "להכשיר שטחים נוספים לפעילות עבור הילדים" (חדשות)

ליאון בביקור אצל מפוני ערד (צילום: באדיבות המצלם)

משפחות רבות מהעיר ערד, שפונו מבתיהם בעקבות המצב הביטחוני, מוצאות בימים אלו בית זמני במלונות בעיר הקודש ירושלים. השבוע הגיע ראש העיר, משה ליאון, לסיור מקרוב אחר תנאי קליטתם של המשפחות והילדים, במטרה לעמוד על הצרכים בשטח.

במהלך הסיור סייר ראש העיר בין המתחמים השונים שהוקמו עבור המפונים. כחלק מההתאמה לאופי הקהילה, הוקמו במקום אוהלי תפילה מיוחדים ובוצעו עבודות שיפוץ מהירות לרווחת השוהים.

אחד הרגעים המרגשים בביקור נרשם כאשר חלק מהתושבים פנו לליאון ואמרו לו: "חבל שאתה לא ראש העיר שלנו, הלוואי והיינו יכולים לגור בירושלים ושתקבל אחריות גם עלינו". בתגובה למצוקת המקום, הנחה ליאון את הצוותים המקצועיים להכשיר באופן מיידי שטחים נוספים במלון עבור פעילויות לילדים, וכן לתגבר את פעילויות ההפגה הייעודיות הנערכות בנפרד לנשים ולגברים.

כדי להקל על השהות הממושכת מחוץ לבית, הציבה העירייה במקום את משאית הספרייה העירונית המספקת לילדים ספרי קריאה ותעסוקה. במקביל, צוותים של אגף הרווחה ומיצוי זכויות פועלים במלון מדי יום כדי לתת מענה לבעיות בירוקרטיות ואישיות שעולות מהשטח.

ראש העיר משה ליאון סיכם את הביקור ואמר: "ירושלים פתחה את שעריה ואת לבה כדי לקלוט באהבה את תושבי ערד היקרים. הצוותים העירוניים פועלים סביב השעון כדי להעניק למשפחות מעטפת מלאה של תמיכה, חינוך ורווחה, ונעשה הכל כדי להעניק להם תחושה חמה של בית עד שיוכלו לשוב לעירם"

