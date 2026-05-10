כיכר השבת
נתרפאה המשפחה

יממה אחרי ההלוויה; השם התוניסאי המסורתי שניתן לנינו של הגר"ר מאזוז זצ"ל

יממה לאחר מסע ההלוויה, נערכה שמחת ברית המילה לנינו של הגאון רבי רחמים מאזוז זצ"ל, מראשי ישיבת 'כסא רחמים', שהלך לעולמו | הרך הנולד, בן לנכדו הרב רחמים מימון ונכד לחתנו הדיין הגר"ע מימון, נקרא על שם זקנו הגדול | בברכות כובד מרא דאתרא הרצליה פיתוח הגר"ל ישי • צפו בתיעוד (חרדים)

שמחת הברית בבית משפחת מאזוז
שמחת הברית בבית משפחת מאזוז| צילום: צילום: יצחק סעדיה

עם האבל הכבד שמחה גדולה התערבה. בסוף השבוע (חמישי) נערכה שמחת ברית המילה לנינו של הגאון רבי רחמים מאזוז זצ"ל, מראשי ישיבת 'כסא רחמים', שיום קודם לכן נערך מסע הלוויתו בהשתתפות המונים.

הרך הנולד, בנו של הרב רחמים מימון נכדו חביבו של הגאון זצ"ל ונכד לחתנו הגדול הדיין הגר"ע מימון, זכה להיות התינוק הראשון הנקרא על שם הגאון לאחר הסתלקותו. המשפחה בחרה לקרוא לו בשם 'אבישי מנחם מנאני'.

השם 'מנאני' שנבחר לתינוק הוא שם מסורתי מקהילות תונס, והיה השם השלישי של הגאון זצ"ל. על פי הנמסר, השם נבחר דוקא זאת בשל שאביו של הרך הנולד – נכדו של הגאון – כבר קרוי על שמו 'רחמים אליהו', ולכן בחרו להנציח את זקנו באמצעות שמו השלישי. וכן השם 'מנחם', כנחמה למשפחה אחרי השבר עם פטירת הסבא הגדול.

באמירת הברכות כובד מרא דאתרא הרצליה פיתוח הגאון רבי לירן ישי, חתנו של ראש הישיבה הגר"צ מאזוז. לאחמ"כ בסעודת המצוה, נשא הגר"ל דברים ובירך את המשפחה בברכות חמות.

הגאון רבי רחמים מאזוז זצוק"ל, שהסתלק, היה בנו של הגה"ק בעל 'איש מצליח' זצ"ל ואחיו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל ושל ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז. הגר"ר נודע כפוסק מופלג ובעל עיון עמוק, ובשאלות ותשובות שכתב ובהגהותיו על ספרי אביו הפגין בקיאות נדירה בש"ס ובפוסקים.

שמחת הברית בבית משפחת מאזוז (צילום: יצחק סעדיה)
שמחת הברית בבית משפחת מאזוז (צילום: יצחק סעדיה)
שמחת הברית בבית משפחת מאזוז (צילום: יצחק סעדיה)
שמחת הברית בבית משפחת מאזוז (צילום: יצחק סעדיה)
שמחת הברית בבית משפחת מאזוז (צילום: יצחק סעדיה)
שמחת הברית בבית משפחת מאזוז (צילום: יצחק סעדיה)
שמחת הברית בבית משפחת מאזוז (צילום: יצחק סעדיה)
שמחת הברית בבית משפחת מאזוז (צילום: יצחק סעדיה)
שמחת הברית בבית משפחת מאזוז (צילום: יצחק סעדיה)
שמחת הברית בבית משפחת מאזוז (צילום: יצחק סעדיה)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

ברית מילהרבי רחמים אליהו מאזוז

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

נתרפאה המשפחה

|

חיזוק ב-60 שניות

|

התרגשות בחסידות

||
3

בקרוב ב'כיכר' | צפו בפרומו

||
4

כותרת היום • צפו

||
1

שלטי ענק

||
27

קשה לקריאה

||
11

לא נגמר

||
4

סֵדֶר הֲלָכָה

|
ש

פשוט מציאה

ציקי גל|מקודם

לֵב חָכָם יַשְׂכִּיל פִּיהוּ

|

המצווה שנעלמה 2000 שנה

||
3

לנצח את הזיוף

||
2
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר