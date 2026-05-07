בצהרי יום ל"ג בעומר, התכנסו ילדי החמד של תלמוד התורה הכלל חסידי "תפארת יעקב" באנטוורפן, למעמד ההדלקה המסורתי בראשות נשיא הת"ת, גאב"ד אנטוורפן הגה"צ רבי אהרן שיף.

אל המעמד, שנערך בחצר התלמוד תורה הקרוי על שמו של הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק זי"ע, התלווה דומ"ץ הקהילה הגאון רבי עמרם האניג. יחד העלו הרבנים את אבוקת האש לכבוד התנא האלוקי, כשמאות הילדים פוצחים בשירת "בר יוחאי" נרגשת.

לאחר העלאת האור, פצח הגאב"ד בריקוד של שמחה בתוך מעגלי הילדים, כשהוא מעורר אותם לשמוח בשמחת היום. בהמשך, נשא הגאב"ד דברות קודש ודברי חיזוק בפני ילדי החמד, בהם עמד על גודל מעלת היום והזכות לדבוק באורותיו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.