כיכר השבת
לֵב חָכָם יַשְׂכִּיל פִּיהוּ

שלהבת של חינוך | צפו בתיעוד כשגאב"ד אנטווערפן פצח במחול נלהב עם ילדי העיר

הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן חגג את הילולת הרשב"י עם מאות תלמידי הת"ת הכלל חסידית בעיר • לאחר יציקת השמן והדלקת המדורה, פצח הגאב"ד בריקוד סוחף במעגלי הילדים והלהיב את ליבם בדברי חיזוק וכיבושין • גלריה מרוממת (חרדים)

הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)

בצהרי יום ל"ג בעומר, התכנסו ילדי החמד של תלמוד התורה הכלל חסידי "תפארת יעקב" באנטוורפן, למעמד ההדלקה המסורתי בראשות נשיא הת"ת, גאב"ד אנטוורפן הגה"צ רבי אהרן שיף.

אל המעמד, שנערך בחצר התלמוד תורה הקרוי על שמו של הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק זי"ע, התלווה דומ"ץ הקהילה הגאון רבי עמרם האניג. יחד העלו הרבנים את אבוקת האש לכבוד התנא האלוקי, כשמאות הילדים פוצחים בשירת "בר יוחאי" נרגשת.

לאחר העלאת האור, פצח הגאב"ד בריקוד של שמחה בתוך מעגלי הילדים, כשהוא מעורר אותם לשמוח בשמחת היום. בהמשך, נשא הגאב"ד דברות קודש ודברי חיזוק בפני ילדי החמד, בהם עמד על גודל מעלת היום והזכות לדבוק באורותיו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטווערפן במעמד ההדלקה (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

ל"ג בעומררבי שמעון בר יוחאיגאב"ד אנטוורפןהרב אהרן שיףהרב עמרם האניג

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

לֵב חָכָם יַשְׂכִּיל פִּיהוּ

|

המצווה שנעלמה 2000 שנה

||
1

לנצח את הזיוף

|

יוסי אליטוב מגיש:

|

צפו בגלריה

|

לקראת השמחה הגדולה

|
ש

ללא פשרות

מיכל כהן|מקודם
ש

בתום ימי השבעה

אסף מגידו|מקודם
ש

כיסופים לרשב"י

אסף מגידו|מקודם

ש

למען העולים מירונה

אסף מגידו|מקודם

צפו בגלריה

|

לְכָל יִשְׂרָאֵל הֵאִיר 

|

הטור השבועי | פרשות בהר-בחוקותי

|

בעקבות מעצר תלמיד ישיבה

||
13

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר