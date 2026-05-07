צפו בגלריה תיעוד דומע מבני ברק | המונים ליוו למנוחות את הגאון רבי רחמים מאזוז זצ"ל אבלים וחפויי ראש ליוו המונים אתמול למנוחות את הגאון רבי רחמים אליהו מאזוז זצ"ל, מראשי ישיבת 'כסא רחמים' ואחיו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז | בטרם צאת מסע ההלוויה מהיכל הישיבה בבני ברק, הספידוהו גדולי הרבנים אשר עמדו על דמותו הגדולה | ראשון המספידים היה אחיו, ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז, אשר קטע את מסעו בחו"ל וחזר ארצה כדי לחלוק כבוד אחרון לאחיו זצ"ל | לאחר דברי ההספד יצא מסע ההלוויה אל עבר עיה"ק ירושלים, שם נטמן במרומי 'הר הזיתים' | צפו בגלריה (חרדים)

