יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: החתן כבר שולח מתנות | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': ל״ג בעומר אינו רק סיום של בירור עיקר המידות - הוא פתיחת שער אחר. אם עד עכשיו כנסת ישראל עסקה בלנקות את הלב, מכאן החתן הקב״ה מתחיל להעניק מתנות | המן שיורד מן השמים הוא המתנה הראשונה: לא לחם, אלא שיעור בביטחון. שיעור שמלמד יהודי שהפרנסה לא צומחת רק מן האדמה, אלא יורדת מן השמים. ורק כשהלב לומד להמתין, לסמוך, ולעסוק בלימוד התורה — הכלה מוכנה לעמוד תחת החופה של מתן תורה (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 13:31