ניסה "לשפץ" את לוחית הזיהוי: הגנב הסתבך וברח מהרכב באמצע נסיעה

שוטרי מרחב יהודה סיכלו בסוף השבוע סדרת גניבות רכב בפעילות נחושה על ציר 60. במהלך מרדף דרמטי במרכז הארץ, נטש חשוד רכב גנוב שבו זויפה לוחית הרישוי וניסה להימלט במונית, אך נעצר

(צילום: דוברות המשטרה)

זה התחיל בשינוי קטן וכמעט בלתי מורגש על לוחית הרישוי, והסתיים בדרמה לילית בתוך מונית פלסטינית: מרדף סוער במיוחד התרחש בסוף השבוע האחרון בכביש 60, במרכז הארץ, וחשף את שיטות הפעולה של גנבי הרכב ואת הנחישות של אלו שמנסים לבלום אותם רגע לפני שהם נעלמים לתוך הכפרים.

הכל החל כאשר ניידת סיור של תחנת עציון במשטרת ישראל הבחינה ברכב חשוד שנע דרומה. מבט מהיר במערכת העלה פער מחשיד: הרכב רשום על שם אזרח ישראלי, אך הנהג מאחורי ההגה נראה אחרת לגמרי. ברגע שהשוטרים סימנו לו לעצור, הנהג לחץ על הגז והחל במנוסה פראית לתוך הכפר אום-סלמונה.

המרדף הגיע לקיצו ברחוב ללא מוצא; הנהג, שהבין כי נקלע למלכודת, נטש את הרכב בעודו נוסע וברח רגלית. הרכב המשיך להידרדר ללא שליטה עד שהתנגש בחומה וספג נזק כבד בחזיתו.

בדיקה מעמיקה של הרכב הנטוש חשפה את התרמית: גנב הרכב השתמש בטוש או במדבקה כדי להפוך את הספרה '9' בלוחית הזיהוי לספרה '8' - ניסיון חובבני להטעות את המצלמות והשוטרים. בדיקת המספר המקורי העלתה כי מדובר ברכב שנגנב בתחילת החודש מאזור המרכז.

צביעת הספרה בלוחית הרישוי (צילום: דוברות המשטרה)

הסיפור לא נגמר שם. בזמן שהרכב הגנוב הועבר לחזקת המשטרה, השוטרים המשיכו לסרוק את היציאות מהכפר. כעבור זמן קצר הבחינו במונית פלסטינית תמימה למראה שיוצאת מהאזור. במושב שליד הנהג ישב לא אחר מאותו חשוד שנמלט רגלית זמן קצר קודם לכן. החשוד, תושב חלחול בן 38, נעצר במקום והועבר לחקירה בגין גניבת רכב, זיוף ואי ציות לשוטר.

באירוע נוסף באותו גזרה, הבחינו השוטרים בקטנוע עליו רכבו שני צעירים, כשאחד מהם ללא קסדה. לאחר ניסיון חמיקה קצר הם נתפסו, ואז התברר כי גם כאן מדובר בכלי רכב גנוב עליו הותקנה לוחית זיהוי מזויפת. הרוכב, קטין בן 17 מבית ג'אלא ללא רישיון נהיגה, נעצר והועבר לחקירה בתחנה.

במשטרת מרחב יהודה מציינים כי המאבק בעבירות הרכוש וגניבות הרכב נמשך סביב השעון בכל ימות השבוע, תוך שילוב של איסוף מודיעיני ופעילות סיכול בשטח, במטרה להצר את צעדיהם של הגנבים המנסים להעביר רכוש גנוב משטחי ישראל אל תוך שטחי הרשות.

חבל על המאמץ של השוטרים היקרים מחר בית משפט ישחרר את כולם. בלי שינוי בבית משפט לא תהיה כאן משילות ולא תיקון בשום תחום.
המצב שבו הכפרים שלהם נחשבים לאיקס טריטוריה חייבת להסתיים. לא יכול להיות שהם יגנבו מפה, יכנסו לכפרים ושם יעשו מה שהם רוצים
