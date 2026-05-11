ביום שישי האחרון ציינו את יום היארצייט המאה ועשרה לפטירתו של הגאון הנודע, רבי שמריהו יוסף קרליץ זצ"ל, מי שכיהן כרבה של 'קוסובה' ואביו של מרן ה'חזון איש' זצ"ל.

לרגל היום, נערך מעמד תורני מיוחד בליל שישי, בו מסר נכדו האחרון של בעל ההילולא, הגאון רבי מאיר גריינמן, שיעור עמוק ומיוחד לעילוי נשמתו במעונו בבני ברק. בסיום השיעור העלה הגאון הישיש קווים לדמותו של סבו הגדול. הגר"מ שיתף את השומעים בזיכרונות וסיפורים טמירים ששמע מכלי ראשון - מדודו, מרן ה'חזון איש', על אביו רבה של קוסובה, דברים השופכים אור על שושלת הקודש שהעמידה את עולם התורה בדורנו.

לאחר דברי הזיכרון, אמר הגאון קדיש יתום לעילוי נשמת זקנו זצ"ל.