כיכר השבת
שיעור וזכרונות הוד

110 שנים לפטירת רבה של קוסובה; הנכד האחרון - הגאון הישיש מסר שיעור לזכרו

בליל שישי האחרון ציינו את ליל היארצייט של הגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ זצ"ל, אביו של מרן ה'חזון איש' | נכדו האחרון, הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, מסר שיעור מיוחד במעונו בבני ברק • בסיום השיעור שיתף הגר"מ בסיפורים נדירים ששמע מדודו על הסבא הגדול • צפו (חרדים)

הגאון רבי מאיר גריינמן במסירת שיעור (צילום: איתי קצב)

ביום שישי האחרון ציינו את יום היארצייט המאה ועשרה לפטירתו של הגאון הנודע, רבי שמריהו יוסף קרליץ זצ"ל, מי שכיהן כרבה של 'קוסובה' ואביו של מרן ה'חזון איש' זצ"ל.

לרגל היום, נערך מעמד תורני מיוחד בליל שישי, בו מסר נכדו האחרון של בעל ההילולא, הגאון רבי מאיר גריינמן, שיעור עמוק ומיוחד לעילוי נשמתו במעונו בבני ברק. בסיום השיעור העלה הגאון הישיש קווים לדמותו של סבו הגדול. הגר"מ שיתף את השומעים בזיכרונות וסיפורים טמירים ששמע מכלי ראשון - מדודו, מרן ה'חזון איש', על אביו רבה של קוסובה, דברים השופכים אור על שושלת הקודש שהעמידה את עולם התורה בדורנו.

לאחר דברי הזיכרון, אמר הגאון קדיש יתום לעילוי נשמת זקנו זצ"ל.

