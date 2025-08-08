כיכר השבת
המענק המפתיע

האמריקאים הושיטו יד: מיליוני דולרים חולקו למנהלי המוסדות החרדיים העצמאיים

יוזמה מבורכת: נציגי 'קרן ההצלה' של חסידות סאטמר נחתו בישראל, והעניקו תמיכה כספית מכובדת ל-250 מנהלי מוסדות חינוך חרדיים שאינם מקבלים תקציבי מדינה באופן רשמי ומוצהר, מדובר בפעימה הרביעית השנה | צפו בתיעוד (חרדים)

חלוקת התמיכות למוסדות על טהרת הקודש בארץ (צילום: שלומי טריכטר)

בזמן שלומדי התורה בארץ מתמודדים עם קשיים כלכליים וגזירות ממשלתיות הפוגעות בלומדי התורה ובמוסדות החינוך הנתמכים על ידי המדינה — נחתו בארץ נציגי 'קרן ההצלה' של חסידות סאטמר מארה"ב להציל את שאר המוסדות שאינם נתמכים באופן רשמי.

במסגרת ביקורם, נערך מעמד חלוקת סיוע כספי בסך 5 מיליון דולר, שיועבר ל-250 מוסדות חינוך ותורה שאינם נתמכים מתקציבי המדינה באופן רשמי. כשהפעם מדובר בפעימה הרביעית לשנת תשפ"ה במסגרת התמיכה השנתית של הקרן.

הסיוע מהווה חבל הצלה ממשי למוסדות אלו, שפועלים במסירות לקיום תורה בטהרתה.

עם הגעתם פנו תחילה למושב בד"ץ העדה החרדית בירושלים, שם הודו להם חברי הבד"ץ על טרחתם, ועל נדיבות לבם, תוך שהם מעודדים אותם בעוז להמשיך בדרכם.

בהמשך הסבו באולם מפואר יחד עם מנהלי המוסדות, שם עברו לקבל את התמיכה ברוב פאר והדר לעיני קהל עם ועדה, במטרה קדושה להגיע למצב של קנאת סופרים תרבה חכמה, ושעוד מוסדות יצטרפו לקבל תמיכתם, ולהתנתק כליל מקבלת תקציבים מהממשלה.

חלוקת התמיכות למוסדות על טהרת הקודש בארץ (צילום: שלומי טריכטר)
3
יישר כוח שוויין בכתבה שמדובר במוסדות על טהרת הקודש, דהיינו על טהרת חילול שם שמים
טהרת הקודש
צר לי אבל לא ירדתי לסוף חוסר דעתך ושנאת לכל דבר קדוש, ומה אתה מחפש פה לך להארץ
צבי
מה לעשות שהוא צודק?
יוזעל
2
מעולה, כך הישיבות הופכות להיות מקור הכנסה מנטל. לדעתי המדינה צריכה לשתף פעולה עם הקרן להכנסת כלל הישיבות לתוכנית. מבטיח שאף חילוני או דתל לא יתלוננו
אא
1
המספר נשמע מרשים, אבל במציאות 20,000 דולר למוסד לא מכסה את ההשתתפות של המדינה. אם זה הסכום שהם יכולים לתת, תתארו לכם מה יהיה אם כל הציבור החרדי יצטרף למיזם. כל מוסד יקבל 20 דולר.
מתמטיקאי
תדון אותם לכף זכות. אתה מתמטיקאי והם לא למדו לימודי ליבה, בקושי יודעים לוח הכפל.
יויזעל

