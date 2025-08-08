בזמן שלומדי התורה בארץ מתמודדים עם קשיים כלכליים וגזירות ממשלתיות הפוגעות בלומדי התורה ובמוסדות החינוך הנתמכים על ידי המדינה — נחתו בארץ נציגי 'קרן ההצלה' של חסידות סאטמר מארה"ב להציל את שאר המוסדות שאינם נתמכים באופן רשמי.

במסגרת ביקורם, נערך מעמד חלוקת סיוע כספי בסך 5 מיליון דולר, שיועבר ל-250 מוסדות חינוך ותורה שאינם נתמכים מתקציבי המדינה באופן רשמי. כשהפעם מדובר בפעימה הרביעית לשנת תשפ"ה במסגרת התמיכה השנתית של הקרן.

הסיוע מהווה חבל הצלה ממשי למוסדות אלו, שפועלים במסירות לקיום תורה בטהרתה.

עם הגעתם פנו תחילה למושב בד"ץ העדה החרדית בירושלים, שם הודו להם חברי הבד"ץ על טרחתם, ועל נדיבות לבם, תוך שהם מעודדים אותם בעוז להמשיך בדרכם.

כמו שק תפוחי אדמה: כך נגרר הגנב הלונדונאי מהמרכז המסחרי היהודי חיים רוזנבוים | 07:18

בהמשך הסבו באולם מפואר יחד עם מנהלי המוסדות, שם עברו לקבל את התמיכה ברוב פאר והדר לעיני קהל עם ועדה, במטרה קדושה להגיע למצב של קנאת סופרים תרבה חכמה, ושעוד מוסדות יצטרפו לקבל תמיכתם, ולהתנתק כליל מקבלת תקציבים מהממשלה.