"השופר הגדול": המסר של הרבי מליובאוויטש לימי מלחמה ואי ודאות

מלחמות, טלטלה, אי-ודאות - הרבה אנשים שואלים את עצמם מה הפשר למה שקורה בעולם.

בשיעור זה, לרגל תשעת הימים, הרב אשר פרקש מלמד רעיון ממאמר עמוק של הרבי הריי"צ מליובאוויטש - שנכתב בזמן מלחמת העולם השנייה, ונאמר שוב על ידי ממשיך דרכו הרבי מליובאוויטש בתקופת מלחמת ששת הימים - ומסביר מהו "השופר הגדול" שהנביא ישעיהו מנבא עליו ולמה כל מה שקורה היום בעולם הוא בעצם קריאה של אהבה, שנועדה לעורר אותנו לתשובה ולגאולה.

🔹 מהו "השופר הגדול" - ולמה הוא נתקע דווקא במלחמות ובטלטלה שבעולם

🔹 שני סוגי ניסיון שהתורה מתארת בגלות - ניסיון העוני וניסיון העושר

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🔹 מדוע דווקא ניסיון העושר, השפע והנוחות, נחשב לקשה יותר

🔹 איך כל זה מכין אותנו לקיבוץ גלויות ולגאולה השלמה

מסר של תקווה ואמונה לימים אלו: הטלטלה שאנחנו רואים היום היא לא תוהו ובוהו - היא הכנה לגאולה.