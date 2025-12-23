עם טכנולוגיה מתקדמת: המצוד הדרמטי אחרי התפילין שנשכחו במונית

מתנדבי ארגון ה'שומרים' בוויליאמסבורג הצליחו בהצלחה יוצאת דופן לאתר זוג תפילין שאבד לפני כשבוע ולהחזיר אותו לבעליו - לאחר חיפוש שנמשך מספר ימים ושילב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

האירוע החל לאחר שתושב השכונה דיווח כי שכח את התפילין שלו בתוך רכב שירות שאין פרטים עליו. בשומרים החליטו להפעיל מאמץ מיוחד כדי לאתר אותן.

יחידת השליטה והטכנולוגיה של הארגון החלה בבדיקת פרטי הרכב, הצליחה לאתר את לוחית הרישוי, וקישרה את הרכב לכתובת מגורים ברובע קווינס. אחד ממתנדבי השומרים נשלח למקום והמתין במשך שעות בניסיון ליצור קשר עם הנהג, אך ללא הצלחה.

לאחר שהניסיון הראשוני לא צלח, הפעילו השומרים מערכת זיהוי לוחיות רישוי (LPR), המאפשרת התראה מיידית בכל פעם שהרכב נכנס לאזור הכיסוי של המצלמות.

ביום שלמחרת, התקבלה התראה שהרכב חזר לאזור וויליאמסבורג. מתנדבי השומרים פעלו במהירות, איתרו את הנהג ושוחחו עמו. הנהג אישר כי התפילין אכן נמצאות בביתו בקווינס.

המתנדבים ליוו את הנהג לביתו, אספו את התפילין, ודאגו להשיבן לבעליהן בשלום. רגע ההחזרה לווה בהתרגשות רבה ובהכרת תודה מצד בעל התפילין.