כיכר השבת
ביקש לגזור קרדיט

דרעי לועג לסמוטריץ׳: ״שוקל להוריד את אחוז החסימה, אולי כך הוא יניח לנו מהצעקות״

לאחר שיו”ר הציונות הדתית ייחס לעצמו את השינויים בחוק יסוד לימוד תורה ובחוק המעונות, דרעי תקף בשיחה עם מקורביו את מה שכינה “הצקות והקנטות”, ועקץ: “אולי כך סמוטריץ’ יניח לנו - וגם נחסוך למדינה מיליארדי שקלים” (פוליטי)

סמוטריץ׳ בכנסת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

סערה פוליטית פרצה היום (שלישי) בקואליציה, לאחר שהשר , יו״ר ׳הציונות הדתית׳, ביקש לגזור קרדיט וטען כי השינויים בחוק יסוד לימוד תורה, ממנו נמחק הסעיף המשווה בין לומדי תורה ללוחמי צה״ל, כך גם בחוק המעונות בו הוכנס סעיף העדפה למשרתים במילואים.

יו״ר ׳דגל התורה׳, ח״כ משה גפני, תקף בצהריים את סמוטריץ׳ ואמר: ״הניסיון הנואש של סמוטריץ' לקושש קולות באמצעות הצגת 'הישג' שכבר קיים שנים רבות הוא מגוחך ומנותק מהמציאות".

גפני המשיך בחריפות: "הציבור הישראלי אינטליגנטי הרבה יותר מכפי שבציונות הדתית סבורים. הניסיונות למחזר הסכמות ישנות ולהציגן כהישגים חדשים לא יטעו איש. והמאבק המתמשך סביב אחוז החסימה מעיד על כך כאלף עדים".

לועג: "אולי נוריד את אחוז החסימה"

ל"כיכר השבת" נודע כי אריה דרעי אמר בצהריים למקורביו: "אני שוקל לתקן בכנסת את הורדת אחוז החסימה, אולי כך סמוטריץ' יניח לנו מההצקות וההקנטות המיותרות שלו בכל דבר, וכך גם נחסוך למדינה מיליארדי שקלים".

בכירים בקואליציה דחו את טענות סמוטריץ' בתוקף. לדבריהם, השינויים בחוקים נעשו הרבה לפני "דרישת" סמוטריץ', והוא מנסה לגזור קמפיין פוליטי על שינויים שכבר היו מתוכננים.

כזכור, בוועדת השרים לחקיקה שהתקיימה הבוקר סוכם על קידום נוסח מתוקן להצעת חוק יסוד לימוד תורה. הנוסח החדש ישקף את חשיבותם של לומדי התורה, מבלי להשוותם למשרתי צה"ל. בהודעה שנמסרה מטים הוועדה נמסר: "השינוי מגיע לאור דרישתם של סיעת הציונות הדתית וסיעת הליכוד".

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