לדבר עם השם: ההחלטה המפתיעה שזכתה לרוב קולות

לא פוליטיקה ולא תקציבים: מסדרונות תלמוד התורה "פרי תואר" באלעד רעשו בשבועות האחרונים סביב מערכת בחירות יחידה מסוגה, שבה המצביעים הם ילדי הת"ת והפתקים בקלפי נושאים מטרה אחת – חיבור לבורא עולם.

הקמפיין, שהגיע לשיאו בימי ספירת העומר בהם מתכוננים לקבלת התורה , הסתיים בחשיפת "הקבלות" שקיבלו עליהם מאות התלמידים בהתרגשות גדולה.

16 שנה של "בני עלייה"

המיזם המיוחד, שנוסד לפני למעלה משש עשרה שנים על ידי מנהל הת"ת הרב אפרים אורשלימי, נועד להחדיר בתלמידים תורה ויראת שמיים מתוך "קנאת סופרים".

תחת חבורת הקודש 'בני העלייה', התלמידים עצמם הם אלו שמציעים את הקבלות והחיזוקים, ומנהלים "תעמולה" רוחנית המבוססת על יצירתיות ודבקות במשימה.

תוצאות האמת: השיחה עם ה' במקום הראשון

לאחר ספירה קפדנית של קולות התלמידים והצוות על ידי רבני הת"ת, התברר כי הקבלה שכבשה את לב הרוב היא להקדיש בכל יום מספר דקות לשיחה אישית עם הקדוש ברוך הוא.

אחריה דורגו בטבלת התוצאות קבלות נוספות שזכו לתמיכה רחבה: חשבון נפש יומי לפני השינה, הקפדה על כיפה יציבה גם בעת ריצה, ומנהג נישוק המזוזה פעם ביום.