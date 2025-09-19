לקראת חג הסוכות, הרשות לאכיפה במקרקעין פרסמה היום (שישי) אזהרה מיוחדת מפני בנייה בלתי חוקית ומסוכנת. בשנים האחרונות זוהתה תופעה הולכת ומתרחבת של הקמת מרפסות או תוספות בנייה ארעיות על חזיתות ובניינים לשם הצבת סוכה. ברשות מבהירים כי מדובר בפרקטיקה אסורה שמסכנת חיי אדם.

לפי החוק, כל מבנה המוקם בגובה, גם אם מדובר בסוכה ארעית, מחייב היתר בנייה ואישור קונסטרוקטור. העדר אישורים כאלה הופך את הפעולה לעבירה פלילית על פי חוק התכנון והבנייה. העונשים אינם סמליים: קנסות של מאות אלפי שקלים, לצד אפשרות להליכים פליליים ואזרחיים.

ברשות הדגישו כי ההנחיה אינה מתייחסת לסוכות הפשוטות והמוכרות – אלו העשויות מעץ, בד או מתכת קלילה – כאשר הן מוצבות על הקרקע או בחצרות פרטיות. החשש העיקרי הוא מפני מבנים מאולתרים המחוברים לגובה מבנה קיים, העלולים לקרוס או להוות מפגע בטיחותי.

הרשות לאכיפה במקרקעין מבצעת פיקוח הדוק ומפעילה את סמכויותיה בחומרה נגד עבירות בנייה מסכנות חיים. על פי החוק, הקמת מבנה ללא היתר או בניגוד לתנאי היתר מהווה עבירה פלילית, ועלולה לגרור הטלת קנסות כבדים של עד מאות אלפי שקלים.

העונשים עלולים להיות כבדים: לפי תקנות העבירות המנהליות (2018), ניתן להטיל קנס של עד 300 אלף שקלים ליחיד ועד 600 אלף שקלים לתאגיד, ובנוסף קנסות יומיים של עד 1,400 שקלים בגין עבירה נמשכת.

ברשות ציינו כי "מי שייבנה תוספת מסוכנת שם את כספו על קרן הצבי".