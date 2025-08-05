כיכר השבת
כל הפרטים

בשורה למטיילים: חוף נפרד חדש בכנרת לימי בין הזמנים

משרד הפנים ואיגוד ערים כינרת פתחו חוף נפרד נוסף בכנרת בחוף גולן (מקטע 13) | החוף יפעל בימי הזמנים - עד יום ראשון ל' באב (בארץ)

7תגובות
החוף הנפרד החדש בחוף גולן מקטע 13 (צילום רחפן: שי מזרחי, איגוד ערים כינרת)

ימי בין הזמנים, המונים מבני הציבור החרדי פוקדים את החופים השונים, ומשוועים לכל פיסה של חוף נפרד וכשר.

איגוד ערים כינרת, מסדיר לבין הזמנים אב - זו השנה השישית, חוף נפרד לציבור החרדי, במימון משרד הפנים.

מדובר על מקטע 13 בחוף גולן, שהוקצה כחוף רחצה בהפרדה, לימי בין הזמנים, על מנת לתת מענה הולם לרחצה בטוחה בחופים נגישים, עבור הציבור הדתי והחרדי המעוניין ברחצה בהפרדה, וכתוספת לחופים - חוף כינר המופרד של איגוד ערים כינרת והחוף המופרד בטבריה, באחריות עיריית טבריה, הפועלים לאורך השנה.

החוף הנפרד החדש בחוף גולן מקטע 13 (צילום רחפן: שי מזרחי, איגוד ערים כינרת)
החוף הנפרד החדש בחוף גולן מקטע 13 (צילום רחפן: שי מזרחי, איגוד ערים כינרת)
החוף הנפרד החדש בחוף גולן מקטע 13 (צילום רחפן: שי מזרחי, איגוד ערים כינרת)

שימו לב: 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים ללא שירותי הצלה, חופים אסורים לרחצה וחופים בהם שירותי ההצלה הסתיימו. לכן, משרד הפנים שם לו למטרה, לצמצם את מספר מקרי הטביעה ופועל באמצעות פתיחת חופי רחצה מוכרזים חדשים, שדרוג חופים קיימים, הענקת תקציב פיתוח לרשויות, שדרוג ורכישת ציוד הצלה.

החוף הנפרד במקטע 13 בחוף גולן הוכשר כחוף רחצה בהפרדה לציבור החרדי ולכל אזרח שירצה לרחוץ בחוף מופרד, בהתאם להנחיות ההפרדה.

יש לציין כי כל חופי איגוד ערים כינרת הינם חופים שקטים, בהם אסורה השמעת מוסיקה ושימוש במגברים.

הכניסה לחוף הנפרד בגולן הינה דרך חניון חוף דוגית, החולק עם חוף גולן חניון משותף. (יש לשים ב- waze 'חוף דוגית' להגעה לחניון דוגית).

החוף הנפרד החדש בחוף גולן מקטע 13 (צילום: טליע עזקי, איגוד ערים כינרת)
החוף הנפרד החדש בחוף גולן מקטע 13 (צילום: טליע עזקי, איגוד ערים כינרת)
החוף הנפרד החדש בחוף גולן מקטע 13 (צילום: טליע עזקי, איגוד ערים כינרת)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
איז חוף הכי פחות עמוס? והכי מושקע גולן,כינר,החוף הנפרד בטבריה?
שאלה למומחים
6
באמת נתנו פיסה של חוף חבל ... אבל עדיין התקדמות
אור
5
בושה..... לא מגיע להם מה עם הצבא?
טטט
4
איך מסודר שם חצי לנשים וחצי לגברים או לפי ימים?
ירושלים
3
אני מבינה שזה כולל 2 מתחמים כך שנשים וגברים יכולים לרחוץ בחוף גולן החדש בו זמנית בהפרדה, נכון?
סיגל
2
איזה שעות גברים ואיזה שעות נשים , או שיש שם מתחם בהפרדה? מי יודע?
חיים
1
בלב הים מאוד כשר
מוטי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר