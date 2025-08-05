בשורה למטיילים: חוף נפרד חדש בכנרת לימי בין הזמנים

החוף הנפרד החדש בחוף גולן מקטע 13 ( צילום רחפן: שי מזרחי, איגוד ערים כינרת )

ימי בין הזמנים, המונים מבני הציבור החרדי פוקדים את החופים השונים, ומשוועים לכל פיסה של חוף נפרד וכשר.

איגוד ערים כינרת, מסדיר לבין הזמנים אב - זו השנה השישית, חוף נפרד לציבור החרדי, במימון משרד הפנים. מדובר על מקטע 13 בחוף גולן, שהוקצה כחוף רחצה בהפרדה, לימי בין הזמנים, על מנת לתת מענה הולם לרחצה בטוחה בחופים נגישים, עבור הציבור הדתי והחרדי המעוניין ברחצה בהפרדה, וכתוספת לחופים - חוף כינר המופרד של איגוד ערים כינרת והחוף המופרד בטבריה, באחריות עיריית טבריה, הפועלים לאורך השנה.

שימו לב: 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים ללא שירותי הצלה, חופים אסורים לרחצה וחופים בהם שירותי ההצלה הסתיימו. לכן, משרד הפנים שם לו למטרה, לצמצם את מספר מקרי הטביעה ופועל באמצעות פתיחת חופי רחצה מוכרזים חדשים, שדרוג חופים קיימים, הענקת תקציב פיתוח לרשויות, שדרוג ורכישת ציוד הצלה.

החוף הנפרד במקטע 13 בחוף גולן הוכשר כחוף רחצה בהפרדה לציבור החרדי ולכל אזרח שירצה לרחוץ בחוף מופרד, בהתאם להנחיות ההפרדה.

יש לציין כי כל חופי איגוד ערים כינרת הינם חופים שקטים, בהם אסורה השמעת מוסיקה ושימוש במגברים.

הכניסה לחוף הנפרד בגולן הינה דרך חניון חוף דוגית, החולק עם חוף גולן חניון משותף. (יש לשים ב- waze 'חוף דוגית' להגעה לחניון דוגית).

