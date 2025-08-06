מעמד שנהפך למסורת: כולנו כבר מכירים את מנהג ברכת הכהנים המתקיים מדי חול המועד בכותל המערבי, איש החסד אברהם ישעיהו שטרן, מארגן כבר למעלה מעשור, מעמד ברכת כהנים בבית הכנסת אמרי שפר - השטיבלך המרכזי בשכונת הר נוף בירושלים.

המעמד חוגג השנה בר מצווה, כאשר אברימי שטרן, מארגן אותו מאז פטירת אביו, בי"ב באב לפני 13 שנים, לזכרו ביום היארצייט שלו.

אביו, הרב שטרן הקפיד כל חייו על ברכת כהנים והנחיל זאת לילדיו את חשיבות וסגולותיה של ברכה זו.

שיאו של המעמד היה כאמור בברכת הכהנים ע"י מאות כהנים שעמדו במרפסות היכלי התפילה של בית הכנסת.