ברכת הכהנים הענקית

"יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ" | המעמד המסורתי והמרהיב בהר נוף, התקיים גם השנה

כמדי שנה, גם השנה התקיים המעמד שנהפך כבר למסורת - ברכת כהנים עם מאות כהנים בשטיבלך המרכזי בשכונת הר נוף בירושלים | צפו בתיעוד המפעים (חדשות חרדים)

6תגובות
התיעוד מברכת כהנים (צילום: באדיבות המצלם)

מעמד שנהפך למסורת: כולנו כבר מכירים את מנהג ברכת הכהנים המתקיים מדי חול המועד בכותל המערבי, איש החסד אברהם ישעיהו שטרן, מארגן כבר למעלה מעשור, מעמד ברכת כהנים בבית הכנסת אמרי שפר - השטיבלך המרכזי בשכונת הר נוף בירושלים.

המעמד חוגג השנה בר מצווה, כאשר אברימי שטרן, מארגן אותו מאז פטירת אביו, בי"ב באב לפני 13 שנים, לזכרו ביום היארצייט שלו.

אביו, הרב שטרן הקפיד כל חייו על ברכת כהנים והנחיל זאת לילדיו את חשיבות וסגולותיה של ברכה זו.

שיאו של המעמד היה כאמור בברכת הכהנים ע"י מאות כהנים שעמדו במרפסות היכלי התפילה של בית הכנסת.

5
מה הקטע? מה רע בברכת כהנים רגילה?
איש יהודי
זה מטורףףף אני גר מעל הבית כנסת יורד לשם כל שנה מחדש אין דברים כאלה מרוממים ומרגשים!!
יעקב
4
מעניין מה האינטרס של האתר שלא לפרסם שעיקר המעמד היה בהשתתפותו של הגאון הצדיק הרב יצחק כהן שליט"א רבה של שכונת שמואל הנביא, שלאחר הבתפילה בערך את כל המשתתפים הזהרו בכבודו!!! זה לא פשוט בכללללל
אמת
3
לכבוד איש הפרסום אברהם שטרן מה עם העובדות שפיטרת מקרית בנות?
עדי
2
ממתי המסורת? ממי המסורת?
המסורתי??
1
אבי שטרן המלך
מייק

